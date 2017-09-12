Apple, bugün yeni iPhone modelleri dışında 3. akıllı saati olan Apple Watch Series 3'ü de duyurdu.

Geçtiğimiz çeyrekte bir önceki seneye göre %50 oranda daha çok satıldı. Geçen yıl her 100 Apple Watch kullanıcısından 97'sinin memnun kaldığını belirten Tim Cook Apple Watch'ın bu sene en çok kullanılan akıllı saat olduğunu belirtti. Lansman esnasında Apple, Watch kullanıcılarının mesajlarından oluşan hoş bir video sergiledi.

Şu ana kadar bilekten en iyi kalp atışını ölçebilen akıllı saatlerden birisi olduğu söylenen Apple Watch Series 3, Heart Study ismi verilen bir özellik ile ölçtüğünüz kalp atış verileriniz analiz edilerek sizlere bilgiler sunuluyor.

Apple Watch Series 3, hücresel destekli geliyor. Ayrıca farklı bir telefon numarasına ihtiyacınız yok. Apple Müzik aracılığıyla 40 milyon müzik ile gelen Watch 3, daha hızlı ve daha iyi batarya deneyimi sunan yeni Apple Watch, yeni sensörler sayesinde daha detaylı istatistikler sunabiliyor.

Elektronik sim eklenen yeni Apple Watch, ilk etapta satışa çıkacağı ülkelerde 399 dolar olacak. Ülkemizde satılacak olan hücresel veri desteksiz modellerin fiyatı 1.649 TL'den başlayacak

Farklı kayış modellerinin yanı sıra klasik kayışlarda bulunacak. Yüzde 70 daha hızlı işlemci barındıran yeni Apple Watch 18 saate kadar LTE batarya kullanım ömrü sunuyor. 15 Eylül'de siparişe açılacak Apple Watch'ı 22 Eylül'de satın alabileceğiz. İlk etapta hücresel destekli Apple Watch'ı ülkemizde göremeyebiliriz.