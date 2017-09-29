Apple Watch Series 3 (GPS) Türkiye’de Satışa Çıktı!

Apple’ın yeni nesil akıllı kol saati Watch Series 3, tanıtımından bu yana merakla bekleniyordu ve nihayet ülkemizdeki raflarda yerini aldı. İşte fiyatı ve tüm özellikleri ile telefondan bağımsız ilk akıllı saat.

12 Eylül 2017’de gerçekleştirilen konferansta tanıtılan Apple Watch Series 3, otoritelere göre bugüne kadar üretilen en iyi akıllı saat. Telefondan bağımsız bir şekilde kullanılabilen yeni saatin GPS versiyonu için ülkemizdeki bekleyiş de sona erdi. Hücresel bağlantı özelliğine sahip versiyonunun ülkemize gelmesi için mobil operatörlerle anlaşma yapılması gerekiyor.

Fiyat konusunda tespitlerimizi haklı çıkartan ürün, 1649 TL’lik bir etiketle Türkiye’de satışa sunuldu. Elbette bu fiyattaki en büyük etken, saatin uzayan batarya ömrü ve yenilenen özellikleri. Cihaz, geleceğin telefonları için atılan ilk adım olarak değerlendiriliyor.

iPhone’da kullanılan SIM kart ile aynı numaraya bağlanabilecek ikincil bir cihaz olduğu için kullanıcıların iletişimi hiç kopmayacak. Ülkemizdeki operatörlerle anlaşma yapılır mı ya da Apple, hücresel veri özelliğine sahip versiyonu ülkemizde satışa sunar mı henüz belli değil.

Apple Watch Series 3 GPS Özellikleri: