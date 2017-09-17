iPhone X etkinliğinde tanıtımı yapılan 'Watch Series 3', 2 farklı model olarak karşımıza çıkıyor. Hücresel veri destekli LTE bağlantılı model paslanmaz çelik ve seramikten yapılırken, yalnızca GPS destekli versiyonunda ise alüminyum kasa ve spor bileklik kullanılıyor.

Apple’ın iPhone X 2017 basın etkinliğinde tanıtımını yaptığı ‘Apple Watch Series 3’ akıllı saatlerin Türkiye satış fiyatları belli oldu.

Apple’ın Türkiye sitesinde verilen bilgilere göre şebeke desteği olmayan Apple Watch Series 3’nin fiyatı 1649TL. 29 Eylül itibariyle satışa sunulacak olan saatin GPS desteği olmakla birlikte, yalnızca spor modeli mevcut. Spor modellerde alüminyum kasa ve spor bileklikler kullanılıyor. Hücresel veri desteği sunan versiyonunda ise paslanmaz çelik ve seramik kullanılıyor.

Saatin ‘Hücresel bağlantılı, GPS destekli’ ve ‘yalnızca GPS destekli’ olmak üzere iki farklı versiyonu mevcut. LTE özelliğine sahip olan hücresel bağlantılı modelin depolama alanı 16GB. Sadece GPS desteği bulunan modelde ise 8GB hafıza var. LTE fonksiyonu bulunan versiyonda safir cam kullanılıyor olmakla birlikte diğer tüm modellerde Ion-X cam kullanılmakta.

Çift çekirdekli S3 işlemci ve W2 Apple wireless çipi bulunan saatin basınç dayanıklılık derinliği 50 metreye kadar.

Apple Watch Series 3’ün bir diğer özelliği ise, kalp ritminin normalin dışında olduğu durumları tespit edebilme özelliği. Kullanıcıyı mesajla uyaran cihaz, bu şekilde aritmiye karşı tedbir alınması için etkin bir çözüm getirmiş oluyor.