Game of Thrones'da Kalp Hızını En Çok Artıran Anlar!

Game of Thrones'un kalp atış hızlarına etkisi olduğunu tahmin ediyorduk. Apple Watch uygulaması Cardiogram da bunu düşünmüş olacak ki, bölümü izleyen kullanıcıların o anki ruh halini yansıtan kalp grafiklerini paylaştı.

Apple Watch’un üzerinde bulunan ve kalbin atış hızını ölçen bir uygulama, Game of Thrones’un son bölümünde yer alan önemli “Jamie sahnesinde” kalp atış hızlarının arttığını açıkladı. Genelde tüm Game of Thrones bölümlerinde bu tarz olaylar yaşansa da son bölümün son sahnesi, heyecanda doruk noktasına ulaşmamızı sağlamıştı.

Yazının bu kısmı son bölüm ile ilgili spoiler içermektedir. Eğer dizinin son bölümünü izlemediyseniz hemen hızlıca diziyi izlemenizi ve o şekilde geri dönmenizi bekliyoruz.

Diziyi izlemeyen arkadaşlarımızı gönderdiğimize göre dizinin hangi sahnesi olduğunu hatırlayabiliriz. Cardiogram isimli uygulamada Game of Thrones’un son bölümünde yer alan Jamie’nin Drogon ve Daenerys’e doğru mızrağı ile at sürdüğü sahnede kalpler hızlanmaya başlamış. Genel olarak iki karakteri de seven izleyiciler, arada kalmanın korkusu ve birisinin öleceğini düşünerek çok heyecanlanmışlar. Bu sahnede ortalama kalp hızı 91’miş. Bu da sezon için rekor niteliğini taşıyor.

Bunun dışında Game of Thrones’un 7. sezonunda kalpleri hızlandıran 2 nokta daha var. Gelin 7. sezon değerlendirmesi gibi bu sahneleri hatırlayalım.

Arya Stark’ın Frey hanesinden aldığı intikam (Bölüm 1)

1 yıldan fazla yolunu beklediğimiz bir sezonun bu şekilde başladığını görmek son derece unutulmaz bir sahneydi. 3. sezon finalinde yaşanan Red Wedding olayının intikamını alarak sağlam bir katliam yaratan Arya, herkesten alkışı hak etmişti. İnsanları bu sahneyi izlerken kalpleri dakikada ortalama 83.2 sefer atıyordu.

Euron Greyjoy’un hediyeleri ve Jon ve Dany buluşması (Bölüm 3

Kraliçenin adaletini gördüğümüz 3. bölümde birçok sahne insanları heyecanlandırdı. Greyjoy’un kraliçeye hediyelerini getirmesi ve Jon ile Dany arasında geçen diyaloglar, insanların kalp atış hızını tavan yaptırdı. Bu sahnelerde insanların kalbi ortalama olarak 83 sefer atmış.

Peki, 7. sezonda sizin en çok heyecanlandığınız an neresi oldu? Yorumlarınızı bekliyoruz.