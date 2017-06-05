Apple, WWDC 2017'de MacOS High Sierra'yı Tanıttı!

Apple, macOS'un 10.13 sürümü olan ve High Sierra olarak adlandırılan sürümünü tanıttı.

Apple'ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, Apple'ın WWDC 2017 açılış notunda macOS'un bir sonraki büyük sürümünü tanıtmak için sahne aldı. Bu sürüme macOS High Sierra adı verildi.

Sözlerine, "Bu sene Sierra'yı mükemmel hale getirmek istiyoruz." diye devam eden Federighi, birkaç değişiklikten söz etse de yeni özellikleri çok fazla açıklamadı.

Yeni Safari'nin özellikleri, video reklamlar için otomatik oynatma engellemenin yanı sıra, sitelerin sizi internette takip etmelerini önlemeye yönelik Akıllı İzleme Önlemi'ni içeriyor.

Mail uygulaması, diskte yüzde 35 daha az depolama alanı kullancak. Ancak Apple'ın bunu nasıl yapacağını henüz bilmiyoruz. Uygulamada ayrıca araçlar kısmı da olacak ve Split View Mail Compose özelliğini de destekliyor. Bu da mail okurken ekranı bölerek başka bir uygulamaya bakabileceğiniz anlamına geliyor.

Fotoğraflar uygulamasında ise, aradığınız yeni fotoğrafları bulmak için daha iyi filtrelerin yanısıra yeni bir kalıcı kenar çubuğuna da sahip. Ayrıca bir fotoğrafı seçtiğinizde, fotoğraflar için daha fazla düzenleme aracı bulabileceksiniz.

Ancak Apple, High Sierra'daki uygulamaları iyileştirmekle kalmayacak. Federighi, "Artık daha modern bir dosya sisteminin zamanı geldi." dedi. 4K video içeriğini yeni varsayılan olarak gözlemlediğinden, yeni bir video kodek bileşeni olan H.265 / HVEC de macOS High Sierra'ya dahil edildi.

Apple, üçüncü parti video kartlarını resmen destekliyor ve AMD GPU'ları barındıran bir Geliştirici Kitini bugün başlatacak. Diğer heyecan verici grafiklerle arasında, aynı zamanda makine öğrenmesinde de kullanılacak olan Metal 2 bulunuyor.

Son olarak Apple, MacOS High Sierra'nın, Mac'e bir dizi grafik iyileştirme getirdiğini söylüyor. High Sierra, yeni Metal 2 grafik motoruyla geliyor ve bu sayede grafikte Metal 1'e göre 10 kat daha fazla iyileşme sağlanıyor.

High Sierra ayrıca küresel video desteğiyle Unreal'den VR motorları ve sanal gerçeklik entegrasyonunu içeriyor.

High Sierra, bugün geliştiricilere açılıyor ve Haziran ayının sonuna doğru da normal olarak kullanıma sunulacak. Son sürüm, Sierra'yı çalıştırabilen her Mac ile uyumlu olacak.