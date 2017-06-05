Apple WWDC 2017 etkinliği bugün başlıyor. Etkinlikte hangi duyurular, ne zaman ve nerede yapılacak gibi soruları gidermeye çalıştık.

Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin konferansının ardından her sene düzenlenen bir başka önemli konferansa geldik. 5 ila 9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Apple WWDC17 konferansı bugün başlıyor. Kaliforniya, San Jose şehrinde gerçekleşecek konferans, Apple’ın yazılım ve donanım alanında birçok içeriğini duyuracağı konferans olacak.

Bu konferansta normal olarak en çok merak ettiğimiz duyuru iOS’un yeni versiyonu iOS 11 olacak. iOS 11 dışında yeni iPad ve Macbook’un duyurusunun yapılması beklenirken Siri hakkında yapılacak duyurular da merakla bekleniyor.

Her sene olduğu gibi şirketin CEO’su Tim Cook tarafından açılacak konferans, Apple’ın bu sene yapacağı birçok gelişmeyi aktaracak.

Google, Microsoft hatta Amazon gibi firmaların yapay zekalara verdiği önem düşünüldüğünde, Apple’ın da bu alanda duyurular yapması bekleniyor. Şirketin hali hazırda en çok sevilen uygulamalarından olan Siri’sini daha çok geliştirerek kişisel asistanlar konusunda farkını ortaya koymasını beklediğimiz konferans, yazın ilerleyen dönemlerinde yapılacak iPhone konferansı öncesinde de bilgiler sunabilir. iPhone’un bu sene 10. senesi olması şerefine özel şeylerin olmasını bekleyen kullanıcılar, Apple’ın neler sunacağını merakla bekliyor.

Türkiye’de saat 20:00’da başlayacak konferans, ülkemiz dahil tüm dünyadan milyonlarca insan tarafından takip edilecek. Yayın, Apple'ın resmi web sayfası tarafından takip edilebilecek. Konferans süreci boyunca yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye çalışacağız.