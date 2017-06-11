Jose Martinez isimli bir Twitter kullanıcısının paylaşığı bir videoda, WWDC 2017 sunumu esnasında Apple'ın İlluminati ile alakası olduğu iddia edilen Poppy'den bahsettiği görülüyor.

Aslında iki yıldır var olan ancak son günlerde keşfedilerek çektiği ürkünç ve bir o kadar da anlamsız videolarla tüm dünyayı sarsan YouTuber Poppy, yapılan analizlerle birlikte İlluminati'nin YouTube'ta yarattığı bir karakter olarak nitelendiriliyordu. Hatta insanların 'İlluminati'nin kızı' olarak tanımladığı Poppy özellikle İlluminati ve şeytana inanmakla ilgili olduğu bilinen sembolleri kullanmasıyla tartışma konusu olmuştu.

Poppy ile ilgili detayları bu bağlantıdaki haberimizden okuyabilirsiniz ancak şimdi size daha ilginç bir şeyden bahsedeceğiz.

Bildiğiniz gibi Apple, geçtiğimiz günlerde WWDC 2017 etkinliği kapsamında birçok ürününü tanıttı ve bu ürünlerden bir tanesi de ev hoparlörü olan HomePod olmuştu. Apple, sunum esnasında Siri ile HomePod'u nasıl yönetebileceğinizden bahsederken HomePod üzerinden '... ya da Poppy'i oynatın' diyerek milyonlarca kişinin izlediği WWDC etkinliğinde Poppy'e değindi.

Öncelikle bu anı izleyelim:

Üstelik Apple ile Poppy'nin ilişkisi tüm bununla sınırlı değil. Poppy de daha öncelerde yayınladığı 'My Favorite Thing Is' isimli videosunda ilk olarak bilgisayarların ve iPhone'ların onun favorisi olduğundan bahsediyor.

Apple bunu sunum esnasında elbette bir espiri olarak da kullanmış olabilir ancak uzmanlar Poppy'nin tüm videolarının üstün prodüksiyon teknikleriyle çekildiğini ve özellikle aynı kadrajı tutturmak için ciddi emek harcandığından profesyonellik ve kalabalık bir ekip gerektirdiğini söylüyor. Öte yandan Poppy'nin verdiği mesajlar ve hem bir VEVO kanalının olması hem de geçtiğimiz yıllarda yayınlanmış bir TV dizisi olması, Poppy'nin sıradan bir kızdan daha fazlası olduğunu işaret ediyor olabilir.

Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!