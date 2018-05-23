Apple WWDC 2018 Etkinliğini Nasıl Takip Edebilirsiniz?

WWDC açılışını canlı yayınlayacak olan Apple, söz konusu canlı yayın için web sitesini güncelledi ve canlı yayını en iyi şekilde izlemek isteyenler için bir açıklama yayınladı.

Apple için bazı şeyler rutin bir döngü içinde gerçekleşmektedir. Her sonbahar yeni iPhone’lar tanıt, her yaz işletim sistemlerinin dikkat çekici güncellemelerini tanıt ve tabii ki Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) etkinliğini canlı olarak yayınla.

Apple geçtiğimiz yıl iOS işletim sistemini kapsamlı bir şekilde yenilemişti, fakat hala bazı eksiklikler bulunuyor. Bu nedenle 4 Haziran’da San Jose’de gerçekleştirilecek bu yılki etkinlik için iPhone kullanıcılarının beklentileri, geçtiğimiz yıla göre çok daha fazla.

Apple, WWDC 2018 etkinliğini her yıl olduğu gibi canlı yayınlayacak. Peki, biz etkinliği canlı olarak nasıl takip edebileceğiz?

Buraya tıklayarak 4 Haziran’daki etkinliği canlı olarak izleyebilirsiniz. Etkinliği en iyi şekilde izlemek için Apple’ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

‘’Bu yayını en iyi şekilde iOS 10 ve daha üzeri bir sürümdeki iPhone, iPad ya da iPod touch kullanarak Safari’den, macOS Sierra 10.12 ve daha üzeri bir sürümdeki Mac cihazınızdaki Safari’den, Windows 10 işletim sistemini kullanan bir bilgisayardaki Microsoft Edge tarayıcısı üzerinden takip edebilirsiniz.Yayını AirPlay üzerinden Apple TV’den takip etmek için en güncel Apple TV ve tvOS yazılımının yüklü olduğu 2. nesil ve üzeri bir Apple TV’ye ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca diğer platformlar Chrome ya da Firefox kullanarak da canlı yayına erişebilirler. (MSE, H.264 ve AAC gereklidir.)’’