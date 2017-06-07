Apple, WWDC'de Geleceği İlan Etti!

Apple, WWDC'de duyurdukları ürünlerle önümüzdeki 10 yıllık geleceği ilan etti. Yayınlanan tüm ürünler şu anda gelişim aşamasında ve ileride Apple'ın büyük projeleri olmaya adaylar.

Apple’ın WWDC konferansından anladığımız bir şey var. Apple bazı alanlarda gerçekten çok başarılıyken bazı alanlarda ise rakiplerinin gerisinde kalmış durumda. Bu durum Apple kullanıcılarının canını sıkabilir, ancak Apple’da bu durumun farkında ve gizliden gizliye 10 yıllık bir projeyi bu konferansta duyurdu. Yayınlanan birçok yeni ve eski cihaz, Apple’ın geleceğe yönelik çıkardığı donanımlar.

10 yıllık plan olduğunu açıkça söyleyen Apple, ellerindeki teknolojinin 10 yıl içerisinde çok büyük atılımlar yapacağını belirtti. Bu konferansı sakin kafayla düşündüğümüz zaman, gerçekten de geleceğe yönelik birçok duyurunun yapıldığını görüyoruz. Gelin, Apple’ın gelecekte çok daha fazla geliştireceğini umduğumuz yeni teknolojilerine bakalım.

Artırılmış Gerçeklik

Sanal gerçeklik alanı çok fazla gelişti ve Apple bu pazarı kaçıralı çok uzun zaman oluyor. Bunun için adımlar elbette var, ancak sanal gerçeklik Apple’ın en zor sınavı olacaktır. Artırılmış gerçeklikte ise firmalar büyük oynamaya çalışıyor. Sanal gerçeklikten çok daha kullanışlı olan artırılmış gerçeklik, sizleri tamamiyle dünyadan koparmıyor, bunun yerine dünyaya sizin istediğiniz eklentiler yapıyor.

Günümüzde artırılmış gerçeklik alanında çalışma yapan firmalar biliniyor. Bunlar arasında Microsoft Hololens, Magic Leap gibi projeler var. Apple’ın burada ki politikasına baktığımızda ise Hololens’ten daha iyi bir şey çıkaracağım demek yerine, herkesin elinde hali hazırda olan telefonlarda artırılmış gerçekliği geliştirdiğini görüyoruz. Bu sayede artırılmış gerçeklik adına “daha şimdiden” binlerce uygulama geliştirtecek Apple, bu adımıyla artırılmış gerçeklik sektörüne kaçırmadan elinde bulundurabilir.

Sanal Gerçeklik

Dediğimiz gibi sanal gerçekliğin biletini çoktan kaçıran bir Apple var karşımızda. Normal bir firma olsa bu olayı diretmeyebilirdi, ancak dünyanın en zengin firması olan Apple için imkansız diye bir şey yoktur. Biraz geçte olsa sektöre adımını atarak, sektörde söz sahibi olabilir. Apple’ın bu sene yaptığı atılımlar VR teknolojisini kullanan VR meraklılarından ziyade, Apple’ın en özel kullanıcı sınıfı olan tasarımcılara VR’ı sevdirmekti. Kullanıcıların neye ihtiyaç duyduklarını VR ile çok daha rahat seçebileceğiz.

HomoPod

Apple’ın tuvalet kağıdına benzeyerek dalga geçilen yeni cihazı HomePod, müzik yeteneklerine odaklanmış olsa da aslında gizli bir kişisel asistan. HomoPod, Apple’ın Siri’yi evlere sokmasını sağlayan özel bir cihaz. Burada da geç kalan Apple, Google Home ve Amazon Echo gibi kişisel asistanlarla kıyaslanmaması için bu topun altına girmek istemeyerek müzik odaklı bir ürün tanıttı. Yapay zekalarını her geçen gün geliştiren Google ve Amazon, Apple’ın bu alanda karşısına almak istemediği rakipler olarak gözüküyor. İleride ise bu durum tamamiyle tersine dönebilir.

iPad için iOS 11

Apple, bu sene bilgisayar trendini ortadan kaldırmanın adımlarını atmaya başladı. Yeni iPad’ler dosya depolama sistemleri ile birlikte bilgisayarların tahtını sallamaya geliyor. Klavye konusunda daha fazla gelişmesi gereken iPad’in gelecekte tüm işlemleri yapabileceği düşünülüyor.

Anlayacağınız bu sene yapılan WWDC etkinliğinde olayları kabullenen bir Apple gördük. Olayları kabullenen ve ufak ufak adımlarını atmaya başlayan bir Apple. Umarım, bu politikaların devamı gelir. İlerleyen zamanlarda Apple’ın politikası daha iyi oturacaktır.