Apple’ın WWDC Konferansı’na başvuran 4 bin öğrenciden yalnızca 13 tanesi kabul edildi. Onlardan bir tanesi de Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Emirhan Erdoğan.

Tıpkı geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de tüm burslular arasından seçilen 13 öğrenci arasında yer alan Emirhan Erdoğan, Apple’ın CEO’su Tim Cook ile uluslararası basının karşısında bir araya gelme fırsatı elde etti.

Apple platformları için yazılımlar geliştiren 3. sınıf öğrencisi Emirhan Erdoğan, aynı zamanda ‘TurkishKit’ adında bir etkinlik grubunun da kurucusu. BAU’da (Bahçeşehir Üniversitesi) kendisi gibi Apple ekosistemine uygun uygulama tasarlayıp geliştirmek isteyen öğrencilerle her ayın ilk cumartesi günü bir araya gelen Emirhan, kurucusu olduğu Appyist şirketi bünyesinde geliştirdiği uygulamaları pazara sunuyor. Projelerinden bazıları şunlar: Arifoğlu, Lala Eğitim, Stubridge, UserVision, ve Clapper.

Sunumlarında lise ve üniversite öğrencilerine eğitimler veren Emirhan, BAU ve Garaj liderliğinde BAU Galata kampüsü Mac Lab’da gerçekleşen “Hello iOS” eğitiminde toplam 6 haftalık kurs verdi. Kursun sonunda ise iki öğrenci, ilk uygulamalarını Apple Store’da yayınlama başarısı gösterdi.

Kendisi için belirlediği en büyük misyonlardan bir tanesinin öğrencilere ilham vermek olduğunu söyleyen Emirhan, şu açıklamayı yaptı: “3 bin 500 TL’ye satılan telefonların ekranlarında gördüğüm uygulamalar beni rahatsız ediyordu. Bu eksikliği Türkiye’de gidermeyi amaçlayarak yaşları 20 ile 40 arasında değişen 5 kişilik bir ekip ile start-up ve kurumsal şirketlerle çalışıyoruz. Yapay zekâ ve Apple arasındaki mükemmel uyumu ve potansiyeli ortaya çıkartmak adına geliştirdiğimiz projelerle önce Türkiye’de sonra dünyada sınırların belirlenmesi misyonunu benimsiyoruz.”