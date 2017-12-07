Avrupa Birliği’nin ticari olarak en yüksek mahkemesi olan General Court, Xiaomi aleyhine verilen kararı kamuoyuna açıkladı. Mi Pad markası Avrupa için yalan oldu.

Teknoloji sektöründe boy gösteren firmalar arasındaki ezici rekabet, Apple gibi dev şirketlere her zaman yaramıştır. Avrupa’da Xiaomi ile davalık olan Apple, uzak doğulu küçük rakibine karşı hukuksal bir darbe vurdu.

Apple’ın tablet sınıfında boy gösterdiği iPad ailesi, Android cephesinin yükselen yıldızı Xiaomi’nin Mi Pad ailesine karşı açılan davayı kazandı. Artık Avrupa pazarında Mi Pad adında bir marka bulunmayacak. Bu sonuçla, Çin merkezli üreticinin Avrupa planları da sekteye uğramış oldu.

Avrupa Birliği’nin mahkeme kararı, Mi Pad'in Apple’ın iPad’lerine isim ve tasarım açısından çok benzediğini, bu durumun tüketicilerin aklında karmaşaya neden olacağını belirtiyor.

Xiaomi, elektronik cihazlar ve telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili olarak 'Mi PAD' markasını Avrupa pazarında tescillemek için, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) kurumuna başvuruda bulunmuştu. Bunun üzerine Apple itiraz etmiş ve bir de dava açmıştı.

2016 yılında açılan davada artık sona gelindi ve Xiaomi’nin Apple ürünlerine benzer isim ve tasarım tercihi Çin’li üreticinin zararına oldu.

Bundan sonra Xiaomi, Avrupa pazarı için ürettiği tabletleri Mi Pad adıyla satamayacak.