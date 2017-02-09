iPhone 8'de Devrimsel Tasarım Değişiklikleri Olacak

Fast Company adlı Apple'a yakın bilişim sitesinin haberine göre iPhone 8, hiçbir fiziksel tuşa sahip olmayacak ve öncülerinden çok daha radikal bir tasarıma sahip olacak.

Fast Company'den sızan yeni dedikodu gerçekse iPhone 8, düşündüğümüzden daha radikal ve daha da önemlisi düğmesiz bir tasarıma sahip olacak.

En çarpıcı bölümse Apple'ın tüm fiziksel düğmeleri (ses, güç ve susturma anahtarı) kaldırıp "metal gövdedeki hafif dokunma duyarlı" kısımlar ile değiştirmesi.

Bünyesinde herhangi bir fiziksel düğme bulunmayan iPhone 8, tek bir yekpare cam levha haline gelmeye yakınlaşıyor. Tam da Apple'ın tasarım şefi Jony Ive'nin seveceğinden şüphe duyulmayacak bir tasarım.

Düğmeleri kaldırmak, iPhone 8'lerin atalarına göre çok daha kolay su geçirilmez yapıya dönüştürülebileceğine işaret ediyor.

iPhone 8'in maliyetinin 1.000 dolar civarında olması bekleniyor. Maalesef bu rakam, cihaz ülkemize geldiğinde katlanacak ve vergi yüküyle ulaşılması zor düzeylere ulaşacak.

Apple ayrıca yüz tanıma, arka kameradaki gelişmiş derinlik algılama (muhtemelen Geliştirilmiş Portre modu) ve artırılmış gerçeklik kullanımları için kullanılabilecek "3D algılama teknolojisi" ile donatılacak. Apple 8'nin iPhone 7'den daha büyük bir bataryası bulunması bekleniyor. Böylece pil ömrü kayda değer ölçüde artacak.

Fast Company'nin raporunda ayrıca 5.5 ila 5.8 inçlik OLED ekran, paslanmaz çelik bir çerçeve, camdan oluşan yeni bir şasi tasarımı ve ekranın altına taşınan Touch ID parmak izi sensörü gibi birçok söylenti de varlığını koruyor. Bu donanım becerileri, kulaklara birkaç ay önce çalınmıştı.

iPhone 8 her ne kadar herkesin gönlünü çalacak niteliklere sahip olsa da iPhone 7 ve iPhone 7 Plus cihazlarının üretimi de devam edecek.