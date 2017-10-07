Apple'ın analistler tarafından öngörülen ve "supercycle" olarak adlandırılan çok yüksek miktarlarda akıllı telefon satışı yapacağı dönem yakında başlayacak.

Çok sayıda araştırmacı ve analiste göre Apple önümüzdeki yıl çok sayıda akıllı telefonu hızlı bir biçimde satacağı turbo moda geçiş yapacak. Ancak bu analistlerin en önemlilerinden birisinin bunun ilgili bir yorumu var.

Turbo modun beklenenden çok daha geç ortaya çıkacağını söyleyen KGI Güvenlik'ten Ming-Chi Kuo, bunun sebebi olarak ise üretim sıkıntılarını gösterdi. Apple'ın "TrueDepth" kamera sistemi, bildiğiniz üzere FaceID gibi komplike bir güvenlik sisteminin çalışmasının temelini oluşturuyor. Bu sistem her ne kadar fütüristik üç boyutlu yüz taramaları yapabilse de maliyet ve üretim zorluğu açısından dünyanın en büyük şirketinin üreticilerine bile zorluklar çıkarıyor.

Açıklamasında bir başka ilginç konuya daha değinen Kuo, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'in Apple'ın tam potansiyeli olmadığını, firmanın asıl büyük ürünlerini 2018 yılında tanıtacağı iPhone modellerine sakladığını ifade ediyor. Bu döneme kadar komponent sıkıntılarını gidereceği öngörülen Cupertino firması, asıl o zaman turbo modu açarak analistlerin beklediği satışlara ulaşabilecek.

Kuo'nun tam raporunu alttan okuyabilirsiniz.