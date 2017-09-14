4K 60 FPS Video Kaydı Galaxy Note 8'e de Geliyor!

Apple'ın lansmanında ortaya çıkardığı akıllı telefonlarının 4K çözünürlükte 60 kare/saniye video kaydı yapabildiklerini belirtmesinin ardından Samsung harekete geçti.

Akıllı telefonlarda neredeyse ilk günden beri çok büyük önem arz eden ve dikkat çeken özellik olan kameralar, çoğu kullanıcının cihazlara büyük paralar yatırmasının büyük nedeni durumunda.

Her yıl üreticilerin üzerinde çalışıp geliştirdikleri kamera modülleri bu yıl da göz kamaştırıcı bir hızla gelişti. Çift kameraların yılı diyebileceğimiz 2017'nin son aylarında video alanında da küçük cihazlar için oldukça ağır bir işlem yükü olan 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı iddiaları ortaya çıktı. Geçen günkü etkinlikte bu iddiaları doğrulayan Apple, yeni iPhone modellerinde 60 kare/saniye gibi akıcı görüntü yakalama hızlarında 4K çözünürlükte video kaydedebileceğini duyurdu. Piyasada bu işi yapabilecek ilk akıllı telefon olarak iPhone 8'in yer alacağını düşünürken Samsung'tan cevap geldi.

Galaxy Note 8 tanıtım sayfasındaki güncellenmiş kamera özellikleri, artık 4K UHD çözünürlükte 60 FPS video çekmenin mümkün olduğunu söylüyor. Cihaza hala güncelleme ulaşmamış olsa da Samsung elini çabuk tutarsa iPhone'dan önce bu özelliği hayata sokan ilk firma olabilir. Bunun yanında bazı aşırı ısınma endişeleri de konu üzerinde mevcut. Yeni nesil cihazlar yüksek verimlilik ve yeterli işleme gücüne sahip olsalar bile yeteri kadar test yapılmadan özellik ortaya çıkarılırsa sıkıntılar doğurabilir.