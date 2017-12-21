Apple Yapay Zeka ile Çalışan Arabaların Patentini Yayınladı

Yapay zeka ile kullanılabilen arabalar üzerinde uzunca süredir çalıştığı bilinen ve geçen sene içerisinde bu projeyi takviminde daha ileriye ötelediği söylenen Apple, otomobil sektörüne girme konusundaki hevesini geri kazanmışa benziyor.

Hatırlayacağınız gibi, geçtiğimiz aylarda Apple CEO'su Tim Cook tarafından projeyle ilgili çalışmaların sürdüğüne dair bir iki bilgi edinmiştik. Geçtiğimiz hafta ise projenin araştırma direktörü Ruslan Salakhutdinov, detaylı bir sunum gerçekleştirmişti.

Bu hafta içerisinde ise şirketin patentlediği bu projenin şemaları ve detayları paylaşıldı. Taslaklara göz attığımızda dikkatimizi çeken ilk unsur, Apple'ın aracın sürücüsüne rota seçme imkanı vermesi ve otomatik modden manuel moda, aynı şekilde manuel moddan otomatik moda geçiş yapabilmesi için tasarladığı ekran oldu. Tüm bu opsiyonlar detaylı bir haritalama tekniği ile sürücüye yansıtılacak ve aracın, sürücünün insiyatifi doğrultusunda yol alması sağlanacak.

Şirketin projeyi patenti üzerinden araba şirketlerine mi satacağı, kendi otomobilini mi tasarlayacağı, yoksa farklı projeleri için mi kullanacağı şu an için belirsiz. Ancak Apple'ın bu kadar üzerine eğildiği ve dönem dönem gündeme getirdiği bir projeden kolay kolay vazgeçmeyeceğini ön görebiliriz. Nitekim, şirketin bu projeye verdiği önemi geçtiğimiz aylarda Tim Cook, "Bu projeyi yapay zeka projelerinin anası olarak görüyoruz. Muhtemelen üzerinde çalışabileceğiniz en zor yapay zeka projesi bu." diyerek belirtmişti. Bakalım, önümüzdeki günlerde proje ile ilgili ne gibi detaylar paylaşılacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Apple otonom araç piyasasına düşünüldüğünden fazla hızlı gibi girmedi mi?