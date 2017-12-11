Apple, Yapay Zeka ile Sürülen Araba Üretecek!

Apple yapay zeka şefi, şoförsüz araçlar hakkında ne kadar ilerleme kaydettikleri ile ilgili bir sunum yaptı.

Teknolojiye liderlik eden firmaların hepsi yapay zeka konusunda çok büyük yatırımlar yapıyor ve Apple da bu firmaların arasında bulunuyor. Apple, şoförsüz araçlar ile ilgili yapay zeka konusunda yıllarca süren sessizliğini bozdu ve bir proje sunumu ile gelişmeleri kamuoyuna aktardı. Araştırma direktörü Ruslan Salakhutdinov tarafından yapılan proje sunumunun bir bölümü tanıdık olsa da yeni başlayan projenin ne kadar ilerlediği hakkında somut örnekler de vardı.

Projede Apple, karanlık durumlarda, örneğin yağmur damlaları mercekleri örtmesi gibi olumsuz durumlarda nesneleri tanımlamak için yerleşik kameralar kullanan bir sistem hazırladı. Yerleşik kameralar Park edilmiş bir otomobil tarafından gizlenmiş olsa dahi, bir yayanın konumunu tahmin edebilecek. Yapay zeka yazılımı içerisinde harita üzerinden araca yön vermek ve acil durumlarda oluşabilecek sorunlardan korunmak için üç boyutlu harita oluşturma gibi özellikler bulunuyor.

Apple’ın kendi kendine sürüş yapabilen yapay zekayı geliştirdikten sonra ticari amaçla kullanarak satıp satmayacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Firmanın bir sonraki hedefi soförsüz çalışanlar servisi üretmek. Her şeyi kendi bünyesi içerisinde üretmeye çalışan Apple, bu konudaki çalışmalarını da başkalarına lisanslamayacağa benziyor. Bunun gibi sunumlar, Apple'ın yapay zeka ekibini spot ışığı altında tutabilir ve Facebook, Google veya diğer teknoloji devlerine gidecek olan bilim insanlarını kaçırmamalarını sağlayabilir.