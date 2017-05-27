Apple iPhone'lar İçin Yapay Zeka İşlemcisi Geliştiriyor!

Bloomberg’in ortaya çıkardığı detaylara göre teknoloji devi, telefon rekabetinde yapay zeka teknolojisiyle sağlam bir adım atmaya hazırlanıyor.

Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardığı iPhone 7’lerde A10 işlmeci yongasını kullanmıştı. Hız ve satabilite konusunda tüketicisin memnun bırakan A10’lar 4 çekirdekliydi. Rakiplerinin Apple’ın yaptığı atağa cevap vermesi uzun sürmedi ve Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisiyle, amiral gemilerin hızına hız kattı.

Sizlere Apple’ın iPhone 8’lerde kullanmak üzere ürettiği A11 işlemci yongalarından bahsetmiştik. Firma kendine yaraşır bir şekilde rekabette bir adım daha öne çıkmak için, yeni telefonlarda yapay zekanın desteğini alacak. Bunun için teknoloji dünyasının standart işlmeci tanımlarını paramparça edecek bir işin peşinde: Normalde yonga içerisinde bulunan GPU ve ana işlemcinin yanında yeni bir yapay zeka (AI) işlemcisi geliştiriliyor!

A11 işlemcilerinin seri üretime hazır olması Apple’ın üç temel işlemciye sahip yongalarını iPhone 8’lerde kullanmayacağına işaret ediyor. Ulaşan bilgilere göre bu teknoloji henüz test aşamasında ve iPhone 8'den sonraki cihazlarda kullanılma hazır olacak.

Sadece yapay zeka için çalışan üçüncü bir yonga birimi, telefonun hızı önemli bir ölçüde arttıracak, pil ömrünü katlayacak ve kablosuz bağlantı hızlarını geliştirecektir. Apple’ın bu muhteşem adımı elbette Qualcomm ve Samsung’u da harekete geçirecektir.