Ardı arkası kesilmeyen dedikodulara göre Apple, bu yıl çıkaracağı LCD modelinde LG G7'nin MLCD+ ekran teknolojisini bünyesine katmayı planlıyor.

MLCD+ ekran teknolojisine dayanan ultra ışık ve minimum enerji denklemi ile LG G7 ekranı, cihaz performansını bir üst seviyeye taşımak isteyen kullanıcılar için çıkan haberlerden bu yana Apple’ın 6.1 inçlik devasa iPhone’ununda da bu teknolojiyi kullanacağına dair haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

The Business Korea gazetesinde resmi olarak duyurulan habere göre, yeni LG G7'nin mükemmel görüntü kalitesi ve enerji tasarrufu ile rakiplerine ekran kalitesi alanında gözdağı veredursun, Apple yeni 6.1 inçlik iPhone modelinde LG G7’nin ekranını kullanma hazırlıklarına çoktan girişmiş olabilir. Konuya dair haberler bu gelişmenin neredeyse netlik kazanmış olduğuna işaret etmeye devam ediyor.

Halihazırda LG G7 ekranı, kırmızı, mavi ve yeşil alt piksellere ek olarak beyaz alt piksel de kullanarak kusursuza yakın bir görüntüyü çok daha gelişmiş bir renk skalası ile sunarken, maksimum parlaklıkta kullanılması durumunda bile doğal ve hassas bir ekran deneyimi vadediyor.

İşin mevcut teknolojiler ile karşılaştırmasına gelirsek maksimum 1000 nit parlaklığa ulaşan LG G7 ThinQ’nun en yakın rakibi mevcut iPhone X, yalnızca 625 - 804 nit arası değerlere ulaşabiliyor. Tüm bu veriler ışığında iPhone’un bu alanda da lider olmak adına LG ile bir ortaklığa girerek, G7 ThinQ'ya ait teknolojiyi kendi bünyesine katmaya hazır olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.