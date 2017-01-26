Dünyaca ünlü teknoloji devinin aralıksız çalışmaları sonunda meyvesini verdi. Akıllı telefon dünyasında, yeni bir dönem başlayabilir.

2016, Apple için nahoş bir yıl (önceki aşırı karlı dönemlere kıyasla) olarak kabul edildi. iPad Pro, yeni iPhone'lar, güncellenmiş bir MacBook Pro'lar istenen karı getiremedi. Yine de başlangıçta tahmin ettiğimizden çok daha iyi olduğu ortaya çıkan AirpPods kulaklık serisi, şirkete heyecan kattı.

Apple, 2017 yılının başında hala istediği enerjiden yoksun. Yılın sonuna gelmeden pek çok cihaz piyasaya çıkacak olsa da Amerikalı şirket, yeni iOS'un beta sürümü üstünde çalışıyor. iOS 10.3 sürümü hakkında bazı bilgiler mevcut. Yeni güncellemede, doğal olarak her şeyin en iyisini bekliyoruz. Son güncellemeyle ilgili detaylı konuşmak için çok veri mevcut ama bazı ayrıntılardan hala yoksunuz.

Gelişmiş özelliklerin yanı sıra, iOS 10.3, küçük iyileştirmelerle de donatılmış. iOS'un en son sürümü Apple Dosya Sistemi'ni (APFS) kullanıyor. CarPlay ise kullanıcıların son üç uygulamaya kolayca erişmelerini sağlıyor ve böylece giriş ekranına geri dönme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Resmi Detaylar

Apple, iOS 10.3.1 hakkındaki tüm resmi detaylar paylaşılmadı ancak tahmin yürütebiliriz. Apple, 11 Ocak 2014'de iOS 9.3'ün ilk beta sürümünü piyasaya sürmüştü. Amerikalı üretici, yıl içerisinde dev bir adım atacak. iOS 10.3.1'in tam sürümü, kısa süre içinde yayınlanacak. Söz konusu işletim sisteminde hareket ve ses kontrolü, sayısız iyileştirme ve hızlanma opsiyonu bulunacak. Yeni işletim sistemi, vücut dilinin ayrıntıları da saptayabilecek.

Airpods'umu Bulun

Basit bir uygulama sayesinde kablosuz kulaklığınızı kaybettiğiniz yerde bulabileceksiniz.

Ek Uygulamalar

Ek uygulamalar sayesinde, Apple'ın Apple File System (APFS) dizinine hiç zorluk çekmeden ulaşabileceksiniz.

Geliştiriciler, Kullanıcılara Yanıt Verebilecek

Adından da anlaşıldığı üzere uygulama geliştiren kişiler, kullanıcı incelemelerine yanıt verecek ve kendileri sürekli geliştirmek zorunda kalacak.