Apple Yeni Nesil Bir Ekran Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor!

Apple, OLED ve LCD'den daha parlak, daha verimli bir ekran üretmeye çalışıyor.

Apple'ın şimdiye kadar her iPhone'unda kullandığı LCD ekranlardan artık OLED ekranlara geçeceği düşünülüyor. LCD'den daha parlak olmakla beraber, daha iyi renk üretimi ve daha iyi kontrast verirken daha az enerji harcayan bir ekran türü olan OLED'in, LCD kadar arka plan ışığı gerektirmemesi de ekranın daha ince olmasını sağlıyor. Galaxy S8'de OLED ekranlarını kullanan Samsung, bu ekranlarını Apple'a da sağlamak için için anlaşma imzaladı.

Fakat Apple bu OLED ekranları kolayca kabul etmek yerine yeni bir ekran türü tasarlamaya başladı. microLED adındaki bu yeni ekran türü OLED ve LCD ekranlardan hem daha parlak hem de daha verimli çalışabiliyor.

Şimdiki dedikodular Apple'ın bu ekranları Taiwan'ın kuzeyinden, gizli bir tesisten sağlayacağı yönünde.

Birden çok kaynağın aynı bilgileri vermesi bu durumun ciddiyetini arttırsa da bu kaynaklar microLED teknolojinin 2020'den önce kullanıcılara sunulamayacağını da belirtiyor.

Apple'ın microLED teknolojisi yeni bir haber değil. Apple, 2014 yılında LuxVue adındaki microLED geliştiricisini satın almasıyla dikkat çekmişti. LuxVue firmasının belirttiğine göre ekranları şimdiki ekranlardan 9 kat daha parlak olmakla beraber daha az güç tüketimi sağlıyor ve kıvrımlı kasa tasarımlarına da daha uyumlu.

Bu gelişmeler Apple Watch çıkmadan önce konuşuluyordu. microLED'in kıvrımlı tasarımlara daha uygun olması sebebiyle, çeşitli kaynaklarda bileklik şeklinde bir iWatch tasarımları ortaya çıkmıştı. Fakat microLED dedikoduları da iWatch tasarımları da doğru çıkmamıştı.

Şimdilik microLED'li iWatch'ların çıkıp çıkmayacağı belli değil. Fakat microLED teknolojisi ilerleyen zamanlarda başka cihazlarda kullanılabilir duruma gelebilir.