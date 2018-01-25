Apple Yeni Dizisi İçin La La Land'in Yönetmeniyle Anlaştı!

Apple, Oscar'lı film La La Land'in ve eleştirmenlerce epey sevilen Whiplash isimli filmin yönetmeni Damien Chazelle ile yeni dizi için anlaştı!

Bildiğiniz gibi Apple hem Apple TV'yi daha cazip hale getirmek, hem de iTunes'u Netflix ve Hulu gibi büyük bir yayın organı haline getirmek için bir süredir orijinal içerikler üretmek için oldukça büyük anlaşmalar yapıyor. Orijinal içerik daha önce Apple'ın iTunes için sıkça denediği bir şey olsa da, son dönemlerde bizim de haberini yaptığımız ve şirketin yaptığı atılımlarla birlikte bu işi ciddi bir şekilde yapmaya kararlı gibi gözüküyor.

Steven Spielberg'le 80'lerin ünlü korku dizilerinden Amazing Stories ya da Türkçe adıyla "İnanılmaz Öyküler" ile bu ciddi yatırımı başlatmıştı. Jennifer Anniston ve Reese Witherspoon'un baş rollerinde oynayacağı bir komedi dizisini de Amazing Stories'den sonra kendi platformlarına katacağını duyuran Apple, şimdi de Oscar ödüllü La La Land ve The Whiplash gibi oldukça ünlü filmlerin yönetmeni Damien Chazelle ile bir dizi için anlaştı.

Adı veya konusu açıklanmayan dizinin prodüksyon ekibinde yine La La Land'in de prodüktörleri Jordan Horowitz ve Fred Berger'in de bulunacağı yapım epeyce heyecan verici gibi gözüküyor. Geçtiğimiz hafta Apple'ın sırf bu orijinal yapımlar için 1 milyar dolarlık bir fon ayırdığını yazmıştık. Belli ki şirket bu parayı oldukça akıllıca bir şekilde kullanıyor. Apple'ın orjinal yapımları ortaya çıkmaya başladığında sonucun nasıl olduğunu göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Apple, Netflix gibi platformlarla rekabet edebilecek mi?