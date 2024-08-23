Apple, Avrupa Birliği yasaları kapsamında varsayılan uygulamalarda köklü değişikliğe gidiyor.

Teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyum sağlamak için aralarında App Store, Mesajlar, Kamera, Safari gibi uygulamaların da yer aldığı varsayılan uygulamaların kaldırılmasına izin verecek.

Uzun bir süredir neredeyse her gün bir başka teknoloji firmasının anti tröst soruşturmalarıyla karşı karşıya kaldığını duyuyoruz. Ayrıca ABD, AB ve Birleşik Krallık, piyasa düzenlemeleri amacıyla yeni kurallarını duyuruyor. Bu düzenlemelerden en çok etkilenen isimler arasında Apple başı çekenlerden biri.

Üçüncü taraf araçlarına daha çok yer açılacak

Apple şimdi de Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası (DMA) gerekliliklerine uyum kapsamında varsayılan uygulamalarda düzenleme yapacak. Ayrıca varsayılan tarayıcı da değiştirilebilecek. Bu değişiklik iOS ve iPadOS işletim sistemine sahip cihazlarda bu yıl sonuna kadar devreye alınmış olacak.

Apple'dan yapılan açıklamada bu güncellemelerin, AB'deki kullanıcılar için yıl sonuna kadar sunulmuş olacağı belirtildi. Kullanıcılar, iPadOS ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarında istedikleri tarayıcıyı varsayılan olarak belirleyebilecek, farklı uygulamaları varsayılan uygulama yapabilecek ve App Store, Mesajlar, Kamera, Safari gibi uygulamaları cihazlarında tutmak istemediklerinde silebilecekler.

Kullanıcılar gelecek güncellemelerde ayrıca arama yapma, mesajlaşma, metin çevirme, şifre yönetimi, klavyeler ve istenmeyen çağrı filtreleri için de farklı varsayılan uygulamalar belirleyebilecek. Böylece üçüncü parti geliştiricilerin de Apple ekosisteminde daha kolay ve daha çok yer alması sağlanacak.