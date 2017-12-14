Apple Yeni iMac Pro İçin Logic Pro X’i Güncelledi

Apple, bugün merakla beklenen Yeni iMac Pro modelini Türkiye’de satışa sundu. Yeni model ile birlikte Apple, Final Cut Pro ve Logic Pro X gibi bazı amiral gemisi yazılımını da güncelliyor.
Apple'ın profesyonel video düzenleme paketinde bazı büyük güncellemeler görürken, Logic Pro X de bugün iMac Pro desteği ve diğer iyileştirmeleri içeren yeni güncelleme geldi.
Optimizasyon ayarları dışında High-Sierra'da kullanıcı tarafından oluşturulan içerikle ilgili ufak bir sorunu da bu güncellemeyle düzeltmiş gibi görünüyor. Uygulamaya hemen aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.