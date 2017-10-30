Apple Yeni iMac Pro ve 'Uzay Grisi' Aksesuarları Sergiledi!

Apple, profesyonel video editörlerine yeni iMac Pro ve uzay grisi aksesuarları için küçük bir tanıtım gerçekleştirdi.

Apple, Final Cut Pro X Creative zirvesinde profesyonel video editörlerine yeni iMac Pro’nun gücünü göstermek için küçük bir tanıtım gerçekleştirdi. Apple, yeni cihazlarının tanıtımı için Aralık ayını işaret etse de konferansa katılanların yeni iMac Pro’nun görüntülerini paylaşmasına izin verdi.

Apple, yeni iMac Pro’nun ‘Pro’ bir deneyim sunması için tüm aksesuarlarını (Magic Klavyesi, Magic Trackpad ve Magic Mouse) özel uzay grisi rengi ile piyasaya sürecek. Bunun yanı sıra Apple’ın açıklamasına göre yeni aksesuarlar yalnızca iMac Pro ile uyumlu olacak. Umuyoruz ki bu durum sonsuza kadar sürmez.

Birçok kişi, yeni iMac Pro’nun bir süre Mac Pro hattının yerini alacağını düşünüyor. Bu nedenle iMac Pro, iş istasyonlarında olduğu gibi 18 çekirdekli Xeon işlemcilere, AMD Radeon Vega Pro grafik işlemcilerine, 128 GB ECC RAM’e ve 10 gigabit Ethernet bağlantısına sahip olacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi böyle bir gücü elde etmek kolay olmayacak. Apple’ın yeni iMac Pro için en düşük spesifikasyonu 5 bin dolardan satışa sunması bekleniyor. Ayrıca Apple’ın yakın bir zamanda Aralık ayındaki WWDC için bir tarih açıklaması yapması bekleniyor.