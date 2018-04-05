Apple'dan Yeni iPad’i Nasıl Kullanacağınızı Anlatan Videolar

Apple, yeni iPad satın alan müşterileri ve satın almayı düşünenler için yeni videolar yayınladı. Çoklu uygulama penceresi, bulut uygulamalarını kullanma ve kalemle tasarım yapma gibi eğitimlerin olduğu videolar için size bir liste hazırladık.

Yeni iPad ile birlikte ucuz ürün sınıfına hitap etmeye başlayan Apple, satışlarında rekorlar beklediği gözdesi için yeni anlatım videolarını yayınladı. Bu videolarda yeni iPad sahipleri ve iPad almayı düşünenler, merak ettikleri sorulara cevap buluyorlar.

Bildiğiniz üzere yeni iPad, Apple Pen desteği ile birlikte geldiğinden uygun fiyatlı güzel bir alternatif oluşturuyor. Çünkü hitap ettiği pazarda Google’ın Chromebook üstünlüğü var. Bu alanda da başarıyı yakalamak ve rekabeti kızıştırmak istiyor. Tabii ki bu durum en çok kullanıcıların işine geliyor, çünkü seçenekler artıyor.

Yayınlanan 5 videoda yeni iPad ve son sürüm iOS’ta yer alan, en çok merak edilen sorulara yanıt verilmiş. Apple Notes uygulamasında çizim yapma, Apple Pen ile tasarım yapma, birden çok e-postayla aynı anda ilgilenme gibi pratik özellikler gösteriliyor. Aynı zamanda bütün bulut servisleri içinde aynı anda dosya araması yapmanızı sağlayan kullanışlı bir iOS özelliği de anlatılıyor.

Fazla uzatmadan videolara geçelim.

İki uygulama aynı anda nasıl kullanılır?

Ekran görüntüleri üzerinde Apple Pen ile nasıl çizim yapılır?

Notes uygulamasında Apple Pen ile nasıl tasarım yapılır?

Birden fazla e-posta adresi aynı anda nasıl kontrol edilir?

Bütün bulut servislerinde aynı anda nasıl arama yapabilirsiniz?