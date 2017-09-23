  • Apple Yeni iPhone 8'de Seveceğiniz 8 Şey Videosu Yayınladı

Apple "Yeni iPhone 8'de Seveceğiniz 8 Şey" Videosu Yayınladı

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Apple "Yeni iPhone 8'de Seveceğiniz 8 Şey" Videosu Yayınladı
Dün yeni iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Amerika'da resmi olarak satışı başladı. Aynı gün içerisinde Apple iPhone 8'de seveceğiniz 8 şeyi içerek bir video hazırladı.

Dün iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin Amerika'da resmi satışı başladı. Ön siparişlerin kargolanmakta olduğu telefonlarla ilgili ilk kullanıcıları bilgileri her gün geçtikçe elimize ulaşmaya devam ediyor. Bu sırada da Apple, resmi Youtube kanalından, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın çıkışı adına "iPhone 8'de seveceğiniz 8 şey" başlığıyla bir video yayınladı. 
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8 maddenin sıralandığı videoda maddeleri ise Apple şu şekilde sıraladı; 

  • Akıllı telefonlardaki en dayanıklı ekran
  • Portre Işıklandırması 
  • Kablosuz şarj 
  • A11 - Akıllı telefonlardaki en akıllı ve güçlü işlemci 
  • Dünyanın en popüler kamerası 
  • Suya dayanıklı
  • True Tone özelliğine sahip yeni HD Retina Ekran
  • Arttırılmış Gerçeklik desteği 

Apple'ın sıraladığı özellikler, telefonun final sürümünde ne kadar sevilecek bilinmez. Ancak Apple her zaman olduğu gibi, biraz özelliklerini abartıyor gibi. Bakalım insanlar gerçekten de bu özellikleri sevecekler mi? Sizin iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ta seveceğinizi düşündüğünüz özellikler neler? Yorumlar da yazın. Ayrıca videoyu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. 

 

Kaynak : https://www.macrumors.com/2017/09/22/apple-8-things-to-love-about-iphone-8/
Etiketler: apple, iphone 8, video
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