Apple, Yeni iPhone'lar İçin 5G Teknolojisini Test Ediyor!

Apple’ın merakla beklenen ve neredeyse her gün hakkında bir ayrıntıyı öğrendiğimiz cihazı iPhone 8 hakkında bir sızıntı daha var: Firma 5G Ağ teknolojisini test etmeye başladı.

Amerika Federal İletişim Kurulu'nda (FCC) oluşturulan yeni bir kayıt sonucunda ulaşılan bilgiler arasında, Apple’ın hızlı bir mobil şebeke teknolojisini test ettiği belirtiliyor. Söz konusu teknolojinin yanı sıra yeni bir kablosuz bağlantı teknolojisi de startlara eklenmiş gibi gözüküyor. FCC kurumu, Avrupa'da ve ülkemizde faaliyet gösteren CE serfitikasyonu uygulamalarının Amerika versiyonudur.

Konu ile ilgili raporun detayları şu şekilde: "Apple Inc., bu yelpazeyi kullanarak ana istasyon vericileriyle alıcılar arasındaki tek yollu ve çok yollu ortamlarda hücresel bağlantı performansını değerlendirmeyi amaçlıyor. Söz konusu değerlendirmeler, kablosuz taşıyıcıların gelecek 5G şebekeleri ile cihazların uyumunu sağlamak adına veriler sunacaktır”Apple bu teknolojiye “milimetre dalga” adını vermiş bile.

Apple'ın bu testleri yaparken hangi cihazı ve operatörü kullandığı henüz net olarak bilinmiyor. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içeirsinde dünya çağındaki oparatör devleri, 5G teknolojisi kullanmaya hazır hale gelecek. En yüksek hızlarda hizmet verecek 5G şebekeleri sayesinde, sadece bir kullanıcının internet bağlantısı 1 GB/Saniye uçuk hızlara çıkabilecek.

Apple’ın yaptığı açıklamaya göre testler, 12 aydan daha kısa bir sürede tamamlanacak ve yeni cihazlar için kullanıma hazır hale getirilecek. Teknoloji, iPhone 8 gibi neredeyse hazırlanmış bir cihaza yetişir mi, açıkçası cevap vermek çok şu an zor. Fakat Apple’ın yeni teknolojiyi bir an önce kullanmak gibi temel bir amacının da olduğu kesin.