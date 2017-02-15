Apple, iPhone 8'le Alüminyum Kasalı iPhone'dan Vazgeçebilir!

Eğer kaynaklardan sızan bilgiler doğruysa aynı "Home Tuşu" gibi yeni iPhone'larla birlikte alüminyumdan yapılma amiral gemisi saltanatının da sonu gelebilir.

Apple, iPhone'un 10.yılını kutlamaya hazırlanıyor. Söylentiler doğruysa söz konusu kutlama üç yeni modelle yapılacak: iPhone 7S, iPhone 7S Plus ve iPhone 8. iPhone 7S ve ve 7S Plus'ın, doğal olarak iPhone 8'den daha mütevazi olması bekleniyor. 8 ve 7S modelleri arasındaki büyük farklardan biri gövdeleri. 8 modelinin paslanmaz çelik ve cam mimarisinden, iPhone 7S'in ise alüminyumdan üretileceği ünlü bilişim sitesi Digitimes tarafından iddia ediliyor.

iPhone 8 modelinin kavisli OLED ekran, bir iris tarayıcı, kablosuz şarj gibi yeteneklere sahip olmasını beklediğimizi defalarca kez vurgulamıştık.

iPhone 8'nin fiyatıyla ilgili dedikodular da Amerika'da 1000 dolar ve İngiltere'de 800 sterlin olacak şekilde ortaya çıkmıştı. Cihazın fiyatının bu seviyede olmasının nedeni ise pahalı OLED ekranı olabilir.

Apple, iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'ı daha uygun(!) fiyatlı amiral gemileri olarak düşünüyor. İki model, üretilen son alüminyum kasalı amiral gemisi cihazlar olabilir.

Kaynaklara göre üç iPhone cihazı 4.7 inç, 5.5 inç ve 5.8 inç boyutlarında olacak. 5.8 inçlik iPhone 8'in tamamen yeni bir cam ve çelik gövde tasarımına sahip olduğuna inanılıyor. 4.7-inçlik 7S'nin, iPhone 7 ve iPhone 6S için kullanılana benzer bir alüminyum gövdeye sahip olacağı kesin gibi. 5.5 inçlik iPhone 7S Plus resmileşmese de, alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip olacak gibi gözüküyor.

Ancak en merakla beklenen donanım kalemleri ise kesinlikle kablosuz şarj mimarisi ve iris tarama özelliği. Kalan özellikler, estetik dokunuşlardan öteye geçmeyecektir.