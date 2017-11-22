Apple, 2018 Model iPhone'larda LTE Hızlarını Arttıracak

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın gelecek nesil iPhone modellerinde anten tasarımını ve modüllerini değiştirerek daha yüksek LTE hızlarına ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Dünyanın en ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo dün gece yatırımcılarla paylaştığı notta, Apple’ın 2018 model iPhone modellerinde LTE veri aktarım hızlarını arttırmak için geliştirilmiş sıvı kristal polimer (LCP) anten modülleri kullanacağını söyledi.

Kuo’ya göre Apple, yeni iPhone modellerinde de iPhone X’dakine benzer en az iki LCP LTE anten modülü kullanacak fakat bu kez mevcut modellerdeki 2x2 MIMO değil, 4x4 MIMO standartlarını destekleyecek.

Kuo geçtiğimiz hafta paylaştığı notta da Apple’ın gelecek nesil iOS cihazlarında Intel XMM 7560 ve Qualcomm Snapdragon X20 modemlerini kullanmasını beklediğini ve bu sayede daha yüksek aktarım hızlarına ulaşabileceğini söylemişti.

Kuo’nun bahsettiği Intel ve Qualcomm modemler dün gece paylaştığı notta belirttiği gibi 4x4 MIMO teknolojisini desteklemektedir. 4x4 MIMO teknolojisi, baz istasyonları ile iOS cihazlar arasındaki veri yollarını genişleterek daha yüksek aktarım hızları sağlamaktadır.

Kuo, 2018 model iPhone’lar ile ilgili daha önce gerçekleştirdiği tahminlerde Apple’ın üç farklı cihaz üzerinde çalıştığını, bu cihazların iPhone X’da olduğu gibi 5.8 inç küçük ekranlı model, 6.5 inç ‘plus’ model ve 6.1 inçlik uygun fiyatlı LCD model olacağını söylemişti.