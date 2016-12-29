Samsung, Ezeli Rakibi Apple'ın iPhone'ları İçin AMOLED Ekran Üretecek

Teknoloji dünyasının iki büyük rakibi Apple ve Samsung kısa bir aradan sonra tekrar birlikte çalışmaya başlıyor. Son raporlara göre yeni iPhone'lar Samsung'un AMOLED ekranlarıyla gelecek.

Apple ve Samsung her ne kadar teknoloji dünyasının iki ezeli rakibi olarak bilinse de Apple ve Samsung zaman zaman bazı ürünlerde iş birliğine gidebiliyor. Hatta öyle ki bir yıl öncesine kadar Apple'ın işlemcilerinin büyük bir bölümü Samsung tarafından üretiliyordu.

iPhone 7 ile birlikte Apple ve Samsung arasında işlemci üretimi anlaşmasının sona ermesi Apple'ın Samsung'a yeni bir savaş açtığı şeklinde yorumlansa da Digitimes'ın yeni raporu, Apple ve Samsung'un yeni bir anlaşmaya vardığını söylüyor. Rapora göre Apple, yeni iPhone'ların ekranını Samsung'tan tedarik edecek ya da diğer bir değişle iPhone 7S ya da iPhone 8, Samsung üretimi AMOLED ekranla gelecek.

Apple daha önce de Samsung'tan ekran alıyordu

Teknoloji devi Apple, daha önce Mac bilgisayarları için de Samsung'tan ekran tedarik etmişti ancak uzun süren bu anlaşma sonlandırılmıştı. Şimdi eğer rapor kesin bilgiler içeriyorsa, ekran teknolojileri konusunda dünyanın en başarılı şirketlerinden Samsung, rakibi Apple için AMOLED ekran üretecek.