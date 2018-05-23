Apple, Yeni iPhone Modelleri İçin İşlemci Üretimin Başlattı

Apple, 2018 sonbaharında görücüye çıkacak iPhone modellerine ait yeni nesil işlemciler için üretime geçti. Bu konuda şirketin fabrikasyon ortağı olan Taiwan Semiconductor Manufacturing (Tayvan Yarıiletken İmalat Merkezi), A12 yongası olarak adlandırılması beklenen işlemcileri seri üretime soktu.

Bir yazılım devi olarak Apple, seri üretim gerektiren her türlü donanım birimi için Asya merkezli şirketlerle anlaşıyor. Telefon, tablet ya da bilgisayarlar, yine Asyalı farklı şirketlerin tesislerinde bir araya getiriliyorlar. Bu cihazlar, üretildikleri ülkelerden tüm dünyaya ihraç ediliyorlar. Yani ABD’li bir tüketici bile iPhone satın alırsa ithal ürün almış oluyor. Bu konuda anlaştıysak, Eylül ayında görmeyi beklediğimiz yeni iPhone modellerinde yer alacak işlemcilere geçelim.

Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone X ve iPhone 8 modellerinde A11 Bionic çipini kullandı. Bu çip, piyasadaki ilk yapay zeka destekli işlemci yongalarından birisi oldu. 10 nanometrelik kalınlığa sahip işlemci, cihazların neredeyse giriş seviyesindeki bir dizüstü kadar yüksek performans sergilemelerini sağladı. Apple, 2018 model iPhone’larda yonganın kalınlığını 7 nanometreye düşürdü ve performans konusunda epeyce yol kat etti.

A12 olarak adlandırılması beklenen 7 nanometrelik bu yongalar, cihazların enerji tüketimi açısından daha verimli hale gelmesini, performanslarının da artmasını sağlayacak. Firmanın hedefi bu işlemcilerle birlikte daha uzun kullanım süreleri vadederek rekabeti kızıştırmak. Apple’ın başına her yıl geldiği gibi bu yıl da iPhone modellerinin satışlarında düşüş eğilimi görülüyor. Bu kısır döngüden çıkmak isteyen firma, hem tüketicilerin hem de uygulama geliştiricilerinin hoşuna gidecek bir performans çizgisi yakalamak istiyor.

7 nanometrelik yongaları seri üretime sokan firma, bir başka deyişle bu yongaların testlerini de başarılı şekilde gerçekleştirdiğini anlatmak istiyor. Yine de olası söylentileri engellemek için herhangi bir resmi açıklama yapılmıyor. Dişli rakibi Samsung’un geçtiğimiz salı günü 7 nanometrelik çipleri üretmeye başladığını duyurması, bu yılın yeni amiral gemileri açısından heyecan yaratan bir diğer gelişme oldu.

İşlemci boyutlarının yıldan yıla ufalması, cihazların daha ince bir gövdeye sahip olmasını kolaylaştırıyor. Bakalım Apple beklendiği gibi bu yılın cihazlarında iPhone X ile başlattığı çentikli ekrana sahip tasarım trendini devam ettirecek mi. Hep birlikte, yaz boyunca yapılacak sızıntılarla ve Eylül ayında yapılması beklenen lansmanla göreceğiz. Takipte kalmayı unutmayın :)