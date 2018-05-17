Apple San Francisco'da açtığı kampüsün ardından bir tane daha açmayı planlıyor. ABD'li şirket, gerekli zeminler oluşursa yeni kampüsünü Kuzey Karolina eyaletinde konumlandıracak.

Washington Post'un haberine göre Apple bir kampüs daha inşa etmenin planlarını yapmakta. Haberde aktarılana göre, eğer Kuzey Karolina eyalet yetkilileri vergileri düşürmeyi kabul ederse Apple, Research Triangle Park bölgesine yakın bir kampüsün inşaatına başlayacak. Ülkenin 3 büyük araştırma üniversitesinin bulunduğu bu alanın yakınlarında birçok teknoloji şirketi zaten bulunmakta. Apple da burada bir kampüs inşa etmenin gerekli girişimlere başlamış gibi gözüküyor.

Research Triangle Park ismini, Duke Üniversitesi, Kuzey Karolina Üniversitesi ve Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi kampüslerinin bir araya gelmesinden almıştır. Daha önce IBM ve Cisco Systems şirketleri bu bölgede ofislerini açmış bulunmakta. Ayrıca Apple CEO'su Tim Cook işletme yönetimi yüksek lisansını Duke Üniversitesi'nde tamamlamış durumda.

Apple, daha önce uzay mekiğini andıran bir tasarıma sahip olan San Fransisco kampüsünde çalışanların tasarımdan dolayı zorluk yaşadıklarını duymuştuk. Hatta Apple'ın çalışanlarının sağlığından çok binanın dış görünümüne önem verdiği tartışmaları başlamıştı. Bakalım Apple yeni kampüsünde de aynı tasarıma yer verecek mi?