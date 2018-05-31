Apple, Amerika Birleşik Devletlerinin Oregon eyaletinde yeni bir araştırma merkezi açmaya hazırlanıyor. Şirket bu Laboratuvar için Intel'in mühendislerini sessiz sedasız kendi bünyesine katıyor.

Çıkan haberlere göre Apple, Mac bilgisayarlar için yeni bir çip geliştirmek üzere çalışmalara başladı ve bu üretim için yeni mühendisler arayışına girdi. Bu çipleri üretmek adına firma, sektörün uzmanı olan Intel mühendislerini kendi şirketlerinde çalışmaya ikna ettiği iddia ediliyor.

Bu iddiaların kaynağı olarak da birkaç mühendisin sosyal medya hesaplarında olan şirket değişimi gösteriliyor. Laboratuvarın yeri henüz belli olmasa da bir kaynağın iddiasına göre, Beaverton ve Hillsboro arasındaki Washington County sınırına yakın bir yerde bulunduğu belirtiliyor.

Bu noktada firma, kendi çiplerini üretmek adına çalışmalara başlamış desek sanıyorum ki yanlış olmaz. Intel'de yaşanan bu ayrılıkların şirketi nasıl etkileyeceği bilinmese de Apple büyük bir hamle yapmış durumda.