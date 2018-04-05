Apple, Yeni Mac Pro Hayallerini 2019'a Erteledi

Apple’ın merakla beklenen 'Yeniden Dizayn' cihazı Mac Pro 2018’i maalesef bu yıl piyasaya sürülemeyecek. Her konuda şeffaf olmak istediklerini belirten Apple, bu gecikmenin saklanmaması gerektiğini düşünüyor.

Nisan 2017’de Apple’ın pazarlama şefi Phil Schiller’in sözleriyle, ‘Mac Pro’yu yeniden düşünmek, taze bir başlangıç yapmak istiyoruz’ prensibine dayanarak geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklamada bulundu: "Yeni modelimiz konusunda tamamen şeffaf olmak ve Pro topluluğu ile iletişim içerisinde olmak istiyoruz. Bu yüzden MacPro’nun bir 2019 ürünü olduğunu bilmenizi isteriz, bu yıl isteklerimizi Mac Pro’ya tam olarak yansıtamayacağız."

Diğer bir yandan da Apple ekibi, iMac Pro almak için bu haberi bekleyen kullanıcılara da engel olmak istemediklerini, net olarak çıkış yılının 2019 olduğunu ve alışverişlerini bu doğrultuda yapmalarının daha sağlıklı olacağını duyurdu.

Fakat, bu açıklamaların yanında ürüne dair derinlemesine bir bilgi ya da en azından, teknik özelliklerinin belli olacağı tarihe dair bir ipucu da verilmedi.Bunun iMac satışlarını arttırmak için bir strateji mi yoksa gerçek samimi bir bilgi mi olduğu bilinmese de Apple'ın şeffaflık politikasının bize bu bilgileri de en kısa zamanda duyurabilmesi dileğiyle... Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.