Apple, Yeni Nesil HomePod’lar İçin MediaTek’le Anlaştı

Apple, yeni HomePod'larda kullanılması için MediaTek'in ASIC işlemcilerini kullanacak.

China’s Economic Daily News (EDN)’den gelen yeni bir rapora göre önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek yeni nesil Apple Homepod’ların WiFi ASIC işlemcilerini MediaTek sunacak. Raporda, Tayvan merkezli MediaTek’in Tayvan Semiconductor Manufacturing Company’de geliştirdiği 7nm’lik ASIC işlemcilerin yeni Homepod’larda olacağı açıklandı. 7nm’lik WiFi işlemciler Homepod’un satış momentumunu artıracağı gibi Apple’ın yeni ortaklıklar kurmasını sağlamasını bekliyor.

MediaTek zaten Amazon Echo, Google Asistant ve Alibaba T-Mall Genie gibi akıllı hoparlörlerin ASIC’lerini üreten şirket olduğu için Apple’ın Homepod’u onlar için çok büyük sıkıntı yaratmayacaktır.

Qualcomm’la olan kavgalarından dolayı nasıl bir yol izleyecekleri belli olmayan Apple, bu hamlesi ile Homepod için kendisini garanti altına almış gibi duruyor. ABD merkezli şirket, MediaTek’le yapılan anlaşmayı daha da artırarak 2018 model iPhone’ların modemlerini de MediaTek’ten satın almak istiyor. Apple’ın bu hamlesi, iPhone’ların fiyatında küçük de olsa bir düşüşe sebep olacaktır.

Qualcomm ve Apple arasındaki hukuki mücadele göz önüne alındığında, Apple’ın bir tedarik ortağı olarak Qualcomm’u tamamen sileceği düşünülüyor. Her iki teknoloji devinin nasıl bir anlaşmaya varacağı şu an bilinmiyor, ancak Apple şimdiden Qualcomm’un rakip firmalarıyla anlaşma yapmaya başladı.