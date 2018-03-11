Apple, almış olduğu yeni patentiyle, klavyelerinde iyileştirmeye giderek daha sorunsuz bir performans sunacak.

Marka model farketmeksizin ifade edecek olursak, klavyede herhangi bir tuşun takılı kalması son derece sinir bozucudur. İstediğiniz harfi/kelimeyi yazamamanız zaman zaman sizi çıldırtacak noktaya dahi getirebilir. Neyse ki Apple, Macbook'u odak alarak bu soruna çözüm yolu arıyor.

iEmpire bu haftasonu, kırıntılara, toza ve kire karşı dayanıklı bir klavye için patent başvurusunda bulundu. Böyle bir patentin uzunca bir süre sonra ortaya çıkması, hayret verici. Patent, klavyenin kiri dışarıda tutabildiği iki farklı metodolojiyi ele aldırıyor. Yeni klavye ya boşlukları tamamen kapatacak, ya da her tuşun altında, basıldığında hava üfleyen bir sistem taşıyacak. Bu "hava üfleme sistemi", tozu veya kiri dışarı atma ihtimalini taşıdığından, iyi bir çözüm yolu sunabilir.

Başlangıçta 8 Eylül 2016'da dosyalanmış olan patent, henüz uygulamaya konmamış olmasına rağmen, oldukça uzun bir süredir bulunuyor. En yeni MacBook Pro modellerine sahip olan kişilerin, tuşlarda kronik olarak takılma sorunu yaşadığı, eski modellerin daha kolay temizlenebildiği, yeni modellerin uzman olmayan ellerce müdahale edilmesinin zor olduğu belirtiliyor. Sorunun kaynağı, yeni MacBook'ları incelebildiği kadar inceltmek için, yeni tuşların basılı ve basılı olmayan durumu arasında sadece birkaç milimetre boşluk var olması. Gerçekten de Apple, garanti kapsamında olan bu bilgisayarların bir kısmını değiştirdi, bu yüzden yaygın bir konu.

Her halükarda, patent, Apple'ın klavye meselesini çözme konusunda tek bir çözüm yoluna bağlı kalmamayı düşündüğünü gösteriyor. Şirket, patentlerde, tuşların hem sıvı hem de katı parçacıklar tarafından hasara karşı hassas olduğunu kabul ediyor ve sıvıların, özellikle de şekerli olanların, tuşların elektriksel bağlantılarına zarar verdiğini ve/veya tuşların hareket kabiliyetini kısıtladığına dikkat çekiyor. Yine de çok heyecanlanmamak gerek, neticede hala patent aşamasında, hayata geçmiş değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de Macbook'unuzun klavyesinde buna benzer sorunlar var mı? Macbook almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.