Apple Yeni Yılda iPhone Üretimini %10 Azaltıyor!

Apple, yeni yıla son derece enteresan bir hamle ile girmeye hazırlanıyor.

Özellikle bu sene en büyük rakibi Samsung'un Note 7 ile yaşadığı problem sonrası iPhone 7 ve iPhone 7 Plus satışlarında beklenenden daha da fazla bir başarı elde eden Apple, yeni yıl ile birlikte önemli bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Japonya merkezli Nikkei Asian Review'un haberine göre Apple, 2017 yılının ilk üç ayı çerçevesinde, iPhone'ların üretimini %10 azaltacak.

Bu hamle, Apple tarafından daha önce bir kez yapılmıştı. Şimdi ikincisi gerçekleşecek ürün üretimi bazındaki bu yeni ölçeklenme, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus üretimini de içinde barındırmakta. Durumun ortaya çıkmasını sağlayan şey ise, Apple'ın bahsi geçen süreç aralığında tedarikçilerinden sipariş ettikleri parça sayıları.

Henüz konu ile ilgili olarak Apple cephesinden bir açıklama gelmiş değil. Yani böyle bir hamlenin hangi sebeple yapıldığını bilemiyoruz. Fakat Apple tarihi açısından ikinci kez meydana gelecek bu olayın elbette mantıklı bir açıklaması çıkacaktır.