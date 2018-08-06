Apple'ın yenilebilir enerji projeleri gelişmeye devam ediyor. Apple, yeni şirketlerle anlaşma imzalayarak, temiz enerji üretimi için çalışmalara başladı.

Apple'ın küresel ısınmaya karşı açtığı savaşı tüm dünya artık çok iyi biliyor. Yenilenebilir enerji konusunda çok önemli adımlar atan şirket, diğer şirketlerin öncüsü haline geliyor ve yeni projeler geliştiriyor. Apple, Illinois ve Virginia'da iki yeni rüzgar ve güneş enerjisi çiftliği(santrali) kurmak için Akamai, Etsy ve Swiss Re ile ortaklık yapacak. Yeni projenin Doğu Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli kısımlarına hizmet veren PJM elektrik şebekesine 290 megawatt (290000 kilowatt) enerji üretmesi planlanıyor.

Apple ve diğer şirketler yeni projeleri için rekabetçi fiyatlar ve gerekli anlaşma koşullarında iş birliğine varabildi. Bunun gibi işbirlikleri, enerji üretimini hızlandırmak için büyük bir adım anlamına geliyor ve hatta bu sayede enerji üretimi online hale getirilebilir. 3Degrees yardımıyla kolektif grup, Chicago bölgesindeki bir rüzgar çiftliğinden 125 megawatt (125000 kilowatt), Virginia'daki bir güneş PV projesinden de 165 megawatt (165000kilowatt) enerji elde edecek. Projenin önümüzdeki iki yıl içinde online olması planlanıyor.

sPower ve Geronimo Energy de sırasıyla güneş ve rüzgar projelerini geliştirecek. Apple’ın Çevre, Politika ve Sosyal Girişimler Başkan Yardımcısı Lisa Jackson şunları söyledi: "Apple'da, dünyadaki tüm faaliyetlerimizi %100 yenilenebilir enerji ile güçlendirmekten gurur duyuyoruz. Bu süreçte, diğer şirketler ve kuruluşlar için yenilenebilir enerji satın almaları ve kendi faaliyetlerini daha yeşil bir güce dönüştürmeleri için bir kurs düzenledik. Bugün açıklanan işbirliği, farklı büyüklükteki şirketlerin bir araya gelerek iklim değişikliğini nasıl ele alabileceğini gösteriyor.”