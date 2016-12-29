WSJ Analistinden İlginç Açıklama: 'Apple Yeterince İkna Edici Değil'

The Wall Street Journal'un teknoloji analisti Stephen Baker, Apple-Samsung rekabeti hakkında ilginç ifadeler kullandı ve Amerikalı şirketi eleştirdi.

Kısa süre önce Samsung, Galaxy Note 7 vakası ile tarihindeki en büyük krizlerden birini yaşadı ve bilişim dünyası adeta temelinden sarsıldı. The Wall Street Journal analisti Stephen Baker, bu süreçte Apple'ın ikna edici olamadığını ve Samsung ile sorunlar yaşayan müşterileri kendi cephesine çekmekte yetersiz davrandığını savundu. Tatil öncesi satış rakamlarını değerlendiren Stephen Baker, Samsung'un en karanlık gecesinde bile müşterilerin çoğunun Güney Koreli şirkete sadık kaldığını ve Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus gibi modeller yerine, üst düzey Galaxy telefonları tercih ettiğini vurguladı.

Stephen Baker, şu ifadeleri kullandı:

"Galaxy Note 7 sahipleri veya Galaxy Note 7 sahibi olmak isteyenler, yaşanan faciadan sonra başka modelleri tercih etmek zorunda kaldı. Ancak çoğu Samsung kullanıcısı, Apple'ı tercih etmedi. Bunun nedeni Amerikalı şirketin iletişim konusunda yaşadığı zorluklar. Güney Koreliler, Apple'a teşekkür etmeli."

Diğer bir analist Chetan Sharma, konuya farklı bir açıdan yaklaşırken şu sözleri sarf ediyor:

"Apple, sektörün en güçlü ekosistemine sahip. İşletim sistemi, donanım özellikleri, stabilliği ve App Store bunu garantiliyor. Apple kullanıcıları telefonlarını sadece Apple modeller ile değiştiriyor. Tüm bu olumlu noktalara karşın Apple, cihazlarında Samsung müşterilerini cezbedebilecek özellikler sunamıyor."

Apple, Amerika pazarında 2015 yılında yüzde 49 pazar payına sahipti. Samsung ise yüzde 21 ile ikinci sırada yer alıyordu. 2016'da ise Apple yüzde 5 pay kaybederek, yüzde 44'lük pazar payına geriledi. Samsung ise yaşadığı tüm felaketlere karşın sadece 2 puan geriledi.

İki analistin ortak görüşü ise şu: "Şartlar Samsung için bu kadar kötü, Apple içinse bu kadar elverişli olamazdı. Şirket fırsat tepti."