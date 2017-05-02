Apple, Bir Hafta İçinde 4 Kişinin Hayatını Kurtardı!

Apple Watch için geliştirilen yeni yazılım güncellemesi, Acil Durum Özelliği SOS özelliğiyle bir gencin hayatını kurtarmıştı. Şimdi de Siri, üç balıkçının hayatını kurtardı.

Siri her zaman haklı olmayabilir, hatta zaman zaman ciddi düzeyde saçmalayabilir. Ancak Siri, doğru hedefe kilitlendiğinde gerçekten de ciddi başarılar elde ediyor. Yapay zeka ile donatılmış sesli asistan, Florida'daki üç balıkçının hayatını kurtardı. Üçlü, Key Biscayne kıyılarından dört kilometre uzakta balık avlarken tekneleri açık denizde su almaya başladı.

Talihsiz insanlar, tekneleri batarken can yeleklerini takmaya çalışıyorlardı. Suda ıslanan iPhone'larının dokunmatik ekranları kullanılmaz durumdaydı. Üçlüden biri paniğe kapılmayıp, pratik düşünerek Siri'yi yardıma çağırdı.

Neyse ki Siri, çoğu zaman yaptığı hatayı tekrarlamadı ve çığlıkların arka planda duyulduğu panik dolu ortamda 911'i aradı. Siri onlar yerine gerekli çağrıyı yaptı, balıkçılar da ne durumda olduklarını ifade edebildiler. Sahil güvenlik birimi, çok kısa süre içinde olay yerine vararak "kaybedilmesi muhtemel" 3 hayatı kurtardı.