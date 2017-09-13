Apple iPad Pro Modellerine Çaktırmadan Zam Yapıldı!

Apple'ın dün etkinlik sırasında Apple Mağazayı herkesin gözleri önünden kaldırmasıyla dikkatler iPhone X üzerinde yoğunlaşmıştı. Bunu fırsat bilen Apple, hemen bir zam ile iPad Pro modellerinin fiyatlarını yükseltti.

Apple dün bildiğiniz üzere cihaz üzerine cihaz tanıtarak herkesin gündemini meşgul etti, hala da etmekte. Yeni tanıtılan iPhone X modeli ilgi odağı olurken Apple ekibi arkaplanda şeytani planını yürüttü ve iPad Pro modellerine zam yapıldı.

11 Eylül'de Internet Archive'den alınan görüntülere göre neredeyse tüm iPad Pro modellerine 200 liradan başlayarak zam yapıldı. Bu zamdan etkilenmeyen tek modeller en düşük hafızaya sahip olan 64 GB depolamalı 10.5 ve 12.9 inçlik iPad Pro'lar olurken diğer tüm modeller zamlandı. Dilerseniz fiyatların önceki ve sonraki hallerine madde madde göz atalım.

10.5 İnç iPad Pro

iPad Pro modellerinin küçük ve daha ucuz olanı, 64 GB'lık modelde bahsettiğimiz gibi zam almadı.

Depolama ve Bağlantı Eski Fiyat Yeni Fiyat 256 GB Wi-Fi 3.449 TL 3.699 TL 256 GB Wi-Fi + LTE 4.049 TL 4.299 TL 512 GB Wi-Fi 4.349 TL 4.599 TL 512 GB Wi-Fi + LTE 4.949 TL 5.199 TL

12.9 İnç iPad Pro

Büyük modelde de 64 GB'lık giriş modeli zam almazken diğer modellere karşı Apple elini korkak alıştırmadı.

Depolama ve Bağlantı Eski Fiyat Yeni Fiyat 256 GB Wi-Fi 4.149 TL 4.399 TL 256 GB Wi-Fi + LTE 4.749 TL 4.999 TL 512 GB Wi-Fi 5.049 TL 5.299 TL 512 GB Wi-Fi + LTE 5.649 TL 5.899 TL

Apple'ın çıktıkları zaman bile yeterince pahalı olan üst seviye tabletleri henüz bir bilgisayarın işini elinden alabilir mi bilmiyoruz ancak fiyat olarak çoktan onlara ulaşmış hatta aşmış seviyedeler. Üstelik bu fiyatlara satın aldığınız iPad Pro tabletiniz yanında ne Apple Pencil ne de klavyeli kılıf olan Smart Keyboard ile gelecek. Bunlara sahip olmak ise biraz masraflı. Apple Pencil 449 TL, Smart Keyboard ise küçük iPad Pro için 699 TL, büyük iPad Pro için ise 749 TL seviyesinde.