Son haftalarda Türkiye’de yaptığı zamlarla konuşulan Apple, küresel çapta da yüksek fiyatlarıyla biliniyor. Buna rağmen satış rekorları kırarak dünyanın en değerli firması ünvanını koruyor. 2018’in son çeyreği ise şirketin en iyi satış rakamlarına ulaştığı dönem oldu.

Apple 2018’de beklentileri karşılamakla kalmayıp üzerine bile geçti. Dünyanın en pahalı akıllı telefonlarını ve bilgisayarlarını üreten şirket, Eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtmadan önce rekora koşuyor.

Aslında yılın üçüncü çeyreği, Apple için en durgun zamanlardır. Geleneksel olarak yeni iPhone modellerinin tanıtılmasından hemen önceki çeyrek olduğu için insanlar Apple mağazalarına akın etmezler. Herkes yeni modelleri gördükten sonra düşen eski model fiyatlarından yararlanmak ya da yeni modellerden satın almak ister. Yine de 2018, Apple için en parlak üçüncü çeyrek döneminin başlangıcı oldu.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan bu çeyrek için Wall Street uzmanlarının beklentisi, Apple’ın 60 ila 62 milyar dolar seviyesine ulaşmasıydı. Çeyreğin ilk ayını geride bıraktık, Apple daha şimdiden 59.57 milyar dolar gelir elde etti. Kazancın boyutunu anlamanız için, farklı bir sektörden ülkemizi de ilgilendiren küçük bir örnek verelim: Türkiye’nin geçtiğimiz yıla oranla %30 oranında artan turizm gelirleri 11 milyar dolar. Apple ise tek başına şimdiden 59 milyar dolardan fazlasını kazandı.

Geçtiğimiz yıl aynı çeyrekte elde edilen sonuçlara göre %15’lik bir gelir artışı yaşayan Apple, aslında geçen yılla hemen hemen aynı sayıda iPhone sattı. Gelir artışının nedeni şirketin gün geçtikçe yüksek tutarlarla sonuçlanan fiyat politikası oldu. Diğer taraftan şirketin Apple Watch, AirPods ve Beats cihazlarının satışlarındaki artış da bu gelirde etkili. Giyilebilir cihaz satışlarında ise şirket, %60’lık ilerleme kaydetti.

Apple’ın para kazandığı dijital hizmetler olan Apple Music, Apple Pay, Apple Core, iCloud, iTunes gibi kalemler de bu kazancın önemli bir payını oluşturuyor. Zira dijital hizmet gelirleri de 9.55 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %28’lik bir artış demek.

CEO Tim Cook, “Apple Pay, geçtiğimiz çeyrekte 1 milyarın üzerinde işlem gerçekleştirdi, bir yıl öncesine göre 3 katlık bir artış kaydedildi” açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki ay, Apple’dan 3 yeni iPhone modeli göreceğiz.