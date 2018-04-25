Aquamana ve Shazam'ın Yeni Filmlerinden Detaylar Geldi

DC, CinemaCon'da yakında gelecek filmi Aquaman, Shazam hakkında birkaç sahne gösterdi ve Wonder Woman'ın 80'lerde geçeceğini onayladı.

DC'nin genişletilmiş evrenindeki sıradaki ilk iki film, Las Vegas'ta gerçekleşen CinemaCon'da çok iyi bir şekilde temsil edildi. Aquaman, Shazam'ın görüntüleri ve Wonder Woman 2'den kısa bir söz bile, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları epey bir heyecanlandırdı.

DC'nin sunumu ise genel olarak, ekseriyetle korku filmlerini yöneten James Wan'ın yönetmeni olacağı Aquaman filmine odaklandı. Bu yıl Comic-Con’ta küçük bazı çekimler gösterildi, ancak halka açık hiçbir şey gösterilmedi. Wan sahneye çıkınca filme dair bazı şeylerin tam olarak bitmediğini söyledi ve Warner Bros.'un onu çok zorladığına dair birkaç şaka yaptı.

Devam eden çalışmanın görüntüleri, gün batımına doğru giden bir tekne ile başladı. Gösterilen fragmana göre Aquaman DC'nin zaten büyük olan evreni daha da büyük bir hale gelecek. James Wan, büyük çaplı bir projeye imza atabilir. Önümüzdeki aralık ayında göreceğiz.

Bu ilaveten sunumun bir kısmı da Nisan 2019'da çıkacak Shazam'a dair oldu. Shazam'ın kısa bir tanıtım filmi oldu. Ekranın çoğu, sadece çizgi romanlarla donatılmıştı, tabi filmden de birkaç sahne bulunuyordu.

Gösterinin sonunda ise Wonder Woman 2'nın çizgi romanıyla alakalı bazı açıklamalar ve konuşmalar yapıldı. Hayranlar, gösterime girecek filme dair birçok şey biliyordu. Film yönetmen Patty Jenkins'ın da onayladığına göre 80'lerde geçecekti. Jenkins açıklamasının sonunda filme dair Diana'nın bu filmdeki güçlerinin yüksekliğini ve karakterlerin çıtayı yükselttiğini söyledi.