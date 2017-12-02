"AR" Destekli 3D Tasarım Yapmanızı Sağlayacak Sihirli Değnek

Akıllı telefonunuza ya da tabletinize kuracağınız bir uygulama aracılığıyla havaya çizdiğiniz 3 boyutlu nesneleri gerçek tasarımlara dönüştürmenizi sağlayan cihaz: Yeehaw Wand

Yine bir Kickstarter ürünüyle daha karşınızdayız. 3 boyutlu tasarımlarınızı kendi özel tasarımı ve uygulaması aracılığıyla havaya çizerek yapabildiğimiz Yeehaw Wand, hayallerinizi gerçeğe dönüştürebiliyor. Temel olarak görsel aktarım teknolojisiyle havaya çizdiğiniz 3 boyutlu tasarımları, 3D yazıcıda yazdırılabilir formatta saklayabilen bu donanım sayesinde artık 3 boyutlu tasarımları yapmak daha kolay.

AR teknolojisiyle geliştirilen bu ürünü kullanmak için ise, kameralı bir akıllı telefon veya tablete sahip olmanız yeterli. Uygulamasının arayüzünün donanımı tanımlaması aracılığıyla, sanal bir ortamda gerçek zamanlı 3 boyutlu tasarım yapmanızı sağlayan bu cihaza ise, Kickstarter kampanyasına sadece 100 dolar bağışlayarak sahip olabiliyorsunuz.

Ürün ayrıca çok kolay bir öğrenme arayüzüyle de geliyor. Uygulaması aracılığıyla yaptığınız 3 boyutlu tasarımları 3D yazıcıda yazdırılabilir formata getirebilen ürün aracılığıyla saatler süren süreçlerden kurtulup tasarımınızı anında 3D yazıcıda yazdırabiliyorsunuz. Ürünü daha ayrıntılı incelemek ve sahip olmak için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Siz Yeehaw Wand hakkında ne düşünüyorsunuz?