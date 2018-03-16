AR Emoji ve Animoji’ye Taş Çıkartan Uygulama: Genies

Apple'ın çıkardığı Animoji ve ardından Samsung'un çıkardığı ve AR Emoji gittikçe yayılmaya başladı. Uygulama geliştiriciler de bu yayılımı farkederek alternatif programlar üretmeye başladı, bunlardan biri de Genies.

Dijital medya girişimcisi Gary Vaynerchuk, yapmış olduğu bir yeni bir Vlog'da, herkesin çizgi film gibi avatarlara sahip olacağı, herkesin kendine has dijital içerik ve varlığını yansıtan, hareketli temsillerin zamanının geleceğini aktardı. Snapchat bu konuda bir miktar itici güç oldu. Genies adında yeni bir girişimin CEO'su Akash Nigam da aynı şekilde, Bitmoji tarafından şu anda popüler hale getirilen bu alanda büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyor. Genies'in bu konuda öncü olmasını istiyor.

Genies'in merkezinde, kullanıcılarına gerçek zamanlı olarak günlük olaylara ve haberlere tepki gösterebilen, özelleştirilebilir, karikatür benzeri ifadeler yer alıyor. “Beyne Sahip Bitmoji” diye düşünen Nigam, yaklaşık sekiz hafta önce başlayan Genies'i anlatıyor. Şirket, birçok büyük yatırımcıdan destek almış ve yakın zamanda 3 milyon dolarlık ilave bir stratejik fonla beslenmiş durumda.

Nigam, yaptığı açıklamada "Binlerce yıldır kendilerini gerçek hayatta yapamayacakları bir şekilde ifade etmek istediklerini düşünüyorum. Metin mesajı gibi olmak istemiyorlar. İnsanların kendilerini avatar formatında ifade etmek istedikleri bir döneme giriyoruz. Samsung'un AR Emoji'si ile Apple'ın Animoji'sini rekabetçi görmüyoruz. Benzer olan tek şey, onlar bir avatar. Bizim istediğimiz, günlük kullanımlar yerine uzun soluklu bir kullanıma sahip olması.” ifadelerini kullandı.

Genies'in çalışma sistemi şöyle; kayıt olduğunuzda, oluşturduğunuz “genie”nizi kişiselleştiriyorsunuz. Saç, yüz, göz, kıyafet ve benzeri detayları seçtikten sonra uygulama size her biri bir dizi halinde animasyonlu sahne sunar. Kullanıcılar sosyal medya ve mesajlaşma platformları üzerinden bunları paylaşabilirler; Facebook Messenger, iMessage, Snapchat, standart metin mesajları, Snapchat, vb. gibi. Bu, kullanıcıların Giphy gibi çeşitli hizmetleri çeşitli şekillerde kullanmaları mantığında düşünülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu program Samsung ve/veya Apple'a rakip olabilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.