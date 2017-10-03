AR İle Tasarlanan Konforlu Gözlük 'Topology' ile Tanışın

Yüze tam oturan, konforlu bir gözlüğe kim hayır der? Parası yeterli gelmeyenlerin haricinde tabii. Zira AR teknolojisiyle üretilen bu gözlükler, yüzünüze birebir oturarak, şık görüntüyle birlikte rahat bir kullanım imkanı sunuyor.

Arttırılmış gerçekliğiniz varsa, aynaya ne diye ihtiyacınız olsun ki? Bir gün giyim mağazalarında elbiseleri üzerimizde denemek için kendi üst değiştirme kabinlerimizi yerleştirebileceğiz. Fakat an itibariyle gözlükleri denemenin daha kolay bir yolu var. Bir çeşit arttırılmış gerçeklik gözlüğü olan ‘Topology Gözlüğü’ ile tanışalım. Bu gözlükle yüzünüzün üç boyutlu taramasını çıkararak yüz yapınıza özel gözlükler tasarlayabilirsiniz.

Warby Parker marka gözlüklerin karşıtı olarak algılayabilirsiniz bu uygulamayı. Topology, çok da kişiye özgü tasarım sunmayan, basit ve hızlı moda geliştirimlerinin aksine, seri üretimden uzak durarak özellikle sizin yüz yapınıza uygun gözlükler oluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla yüz tarama teknolojisini kullanan Topology, kulaklar arasındaki mesafeyi, yüzünüzün ne denli simetrik olduğunu, burnunuzun ne oranda geniş olduğunu ve bunun gibi gözlük takma eylemini etkileyecek faktörleri tespit ediyor.

Topology tüm bu işlemlerin doğal bir yolla ve bütünüyle acısız olarak gerçekleştirildiğini söylüyor. Yapmanız gereken tek şey, kendinize ait bir adet video selfie çekmek ve bu çekim esnasında yüzünüzün ön, sağ ve sol cephelerden görüntülenmesini sağlamak. Topology’nin web sitesinde belirttiğine göre bu selfie ‘seçeceğiniz herhangi bir çerçevenin, otomatik olarak mükemmel şekilde yüzünüze oturmasını sağlamak için’ kullanılacak. Daha sonra ister İtalyan asetatı, isterse paslanmaz çelikten yapılma bir dizi renk seçeneğiyle birlikte gelen çerçevelerinizi seçebileceksiniz. Çerçeveler, kafanızın üç boyutlu versiyonu üzerine bina edildikleri içindir ki ekstra bir işlem yapmaya gerek kalmadan, yüzünüze tam anlamıyla oturacağından emin olabilirsiniz.

Tabii bu tip bir konfor, tuzlu olarak adlandırabileceğimiz bir maliyeti de beraberinde getiriyor. Her bir gözlük 495$’dan başlarken bu fiyat, gözlüğüm cafcaflı olsun diyenler için 800$’a kadar çıkabiliyor. Bu fiyatla, benzer özgün görüntü ve hissi sağlamayacak olan Warby Parker’ın yaklaşık 400$ daha aşağıda olan fiyatlarını karşılaştırdığımızda, maliyet açısından pek de hoş olmayan bir tablo çıkıyor ortaya (800$ - 400$ bağlamında). Bununla birlikte Topology’nin kurucusu Eric Varady, rahatına özen gösterenlerin bu masraftan kaçınmayacaklarını da eklemeden edemiyor.