Oldukça uygun fiyatıyla beğenileri toplayan bir araba aküsü kadar güçlü 20000mAh'lik Xiaomi Mi Powerbank, bayram özel fiyatıyla Teknostore'da satışta!

Webtekno olarak bizim de bünyesinde yer aldığımız İzmo Bilişim'in teknoloji dikeyindeki e-ticaret sitesi Teknostore'da, fiyat performans özellikleriyle dikkat çeken ve ülkemizdeki kullanıcıların almak istediği ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunmaya devam ediyoruz.

Bir araba aküsü kadar güçlü ve tam 20.000mAh kapasiteye sahip Xiaomi Mi Powerbank, bayrama özel fiyatıyla Teknostore'da satışa sunuldu. 20.000mAh kapasitesi sayesinde ortalama bir iPhone'u 7-8 kez %100 şarj edebilen Xiaomi Mi Powerbank'te 2 adet 2.1A çıkış gücüne sahip USB bulunuyor. Bu sayede iki cihazı aynı anda şarj hızında yavaşlama olmadan hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz.

Tabii bu cihazla şarj edebileceğiniz cihazlar telefonla kısıtlı değil. 20.000mAh kapasiteli dev Xiaomi Mi Powerbank ile birlikte kapasitesinin yeterli olduğu ve USB ile şarj olabilen çoğu cihazı şarj olabilir. Üstelik cihaz kaliteli plastik malzemesi sayesinde büyük kapasitesine rağmen hafif ve taşınabilir bir yapıya sahip.

Xiaomi Mi 20.000mAh Powerbank'i 99.90 TL gibi bir uygun fiyatla bu bağlantıya giderek Teknostore üzerinden satın alabilir, hemen aşağıdan ürünün kutu açılış videosunu izleyebilirsiniz. Ayrıca bayrama özel fırsatlardan faydalanmak için de şuradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.