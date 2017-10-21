Arabalara Cam Filmi Kaplattırmak Yeniden Yasak Kapsamında

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı bir yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cam yeniden yasak kapsamında!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" kapsamında araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak geldi. Yönetmelik değişikliğine göre cam film kaplatmak ve renkli cam kullanımı söz konusu olduğunda Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi esas alınacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesi ise "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükmünü içeriyor. Yani artık arabaların camlarını filmle kaplatıp, "şekil" olmak bir nebze olsun tarihe karışacak gibi duruyor. Yine de Bakanlığın bunu yapma nedeni, çok da sebepsiz değil.

Bakanlık yetkililerinin açıklamalarına göre yeni yasağın sebebinin, ulusal güvenliğe ilişkin çekinceler nedeniyle yapıldığı yönünde. 2016'da renkli film kaplatma yasağına ilişkin yapılan bir düzenlemeyle onaylı olarak film kaplatılabiliyor veya renkli cam takılabiliyordu. Ancak artık kesinlikle yasak olduğu için, daha önce muayeneden onayla geçmiş ve arabaların camlarına film taktırmış takipçilerimizin dikkatli olmasını öneriyoruz.