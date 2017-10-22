Arabalarda Cam Filmi Yasağına İlk Tepkiler Geldi!

Araçlarda camların filmle kaplatılması ve renkli cam kullanılmasına ilişkin genel yasağa ilk tepki Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'ndan geldi

Geçtiğimiz gün verilen arabalara cam filmi kaplatılmasının veya renkli cam kullanılmasının yeniden yasak olmasına ilişkin karara yönelik ilk tepki Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş'dan geldi. Cam filminin birçok faydası bulunduğunu, pek çok ülkede araçlara cam filmi taktırmanın teşvik edildiğin belirten Bakırtaş, "Yasak getirilmesini anlayabilmiş değiliz. TOBFED olarak bu hatadan bir an önce dönülmesi için yasal girişimlerimizi başlatacağız." diyerek belirtti.

TOBFED daha önce 2016'da serbest bırakılan cam filmi uygulamasıyla ilgili olarak da denetlenmesi gerektiği ve kurumun bunu denetlemeye yetecek ölçüde yeteneği olduğunu yine belirtmişti. Ancak tamamen yasaklanmasının da anlamsız olduğunun altını çizen TOBFED Genel Başkanı Bakırtaş, "Cam filmi denilince akla siyah, aracın içini göstermeyen cam filmleri geliyor. Bunun kullanılmasına biz de karşıyız. Ancak aracın içinin rahatlıkla dışarıdan görünmesini sağlayan cam filmleri mevcut. TOBFED olarak bu hatadan bir an önce dönülmesi için yasal girişimlerimizi başlatacağız." diyerek bu kararın peşinden gideceklerini de açıklamış oldu.

Bakalım bakanlığın verdiği karar ve TOBFED arasındaki cam film uygulamasına ilişkin kararın sonucu ne olacak. Yine de mantıklı seviyede uygulanan cam filmlerin özellikle de güneş ışığıyla ilgili koruma özelliği olduğundan aslında tamamen yasaklanması mantıksız. Bu yüzden bu kadar bu işin merkezindeki bir kurumdan gelen tepkiyi bakanlığın da dinleyeceğini düşünüyoruz. Ayrıca TOBFED'in neden cam filmlerinin yasaklanmaması gerektiğine dair ayrıntılı açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Cam filmi uygulamasıyla ilgili son karar sizce ne olacak?