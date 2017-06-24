Arabalarla Stres Çarkı Yapan Çılgın Mucitler

Çılgın Rus mucitler, hurda arabaları birbirlerine monte ederek dev bir stres çarkı yaptılar.

Stres çarkı modası gitgide büyüyor ve henüz duracakmış gibi de gözükmüyor. Artık öyle bir hale geldi ki, herkes bir yandan ya stres çarkı yapıyor ya da stres çarkıyla yeni şeylere imza atıyor. Yeni stres çarkı yapanlar anlaşılan, stres çarklarından memnun değiller ki kendi stres çarklarını yapıyorlar. Ancak bu seferki stres çarkı, görme alışkın olduğunuz türden değil. Çılgın mucitlerin yaptıkları stres çarkı, tamamen hurda arabalardan meydana geliyor.

Youtube'a yüklenen bir videoda, bir grup Rus mucit, günümüzün gittikçe büyüyen trendine yeni bir bakış açısı getirdi. Mucitler, eski arabaların bir köşede hurda niyetine kalmasındansa, onları kullanarak dev bir stres çarkı oluşturuyorlar. İlk olarak üç arabayı da ortan kesiyor ve ön kısımlarını birbirlerine kaynatıyorlar. Araçların hepsinin ön kısmında motorları bulunuyor ve bu sayede de hareket edebiliyorlar.

Aşağıdaki videodan arabalarla yapılan dev stres çarkını izleyebilirsiniz. Stres çarkının direkt olarak nasıl döndüğünü merak edenler 7:30'a gidebilirler.